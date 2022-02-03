До этого изменения в указ вносили несколько раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Барам и ресторанам Свердловской области разрешили снова работать по ночам.

В указ губернатора уже несколько раз вносили изменения. В соответствии с указом от 27 января ресторанам было разрешено работать в ночное время, то есть с 23:00 до 6:00, до 3 февраля. Но в указе от 1 февраля вообще исключили пункт о запрете на работу по ночам.

Информацию о том, что уральцы и дальше смогут посещать заведения общепита в ночное время «КП»-Екатеринбург подтвердили в оперативном штате по борьбе с коронавирусом.

- В соответствии с последними поправками в указ, общепит вернулся к штатному режиму работу, - сообщили в оперштабе.

Напоминаем, что барам и ресторанам первый раз запретили работу в ночное время еще 28 октября 2020 года. Сняты эти ограничения были в феврале 2021 года.

- С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам. Знаю, как нелегко пришлось бизнесу, - заявлял Куйвашев.

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