«Все трещит по швам»: учителя Екатеринбурга и области рассказали, как дистант повлиял на успеваемость детей

Учителя выставляют двойки тем, кто игнорирует уроки и не делает домашнее задание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области школьники со 2 по 8 класс будут учиться дистанционно со 2 по 16 февраля. Такое решение было принято региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. По мнению учителей, после того, как ученики вернутся обратно за парты, им потребуется много времени, чтобы наверстать упущенные онлайн-занятия из-за своего же безразличия. А все потому, что школьники отключают камеры на компьютерах и уходят по делам, а чаще всего они просто спят. Хотя, уже сейчас переход на занятия в таком формате не пугает педагогов, как раньше, в начале пандемии. Как контролировать обучение, где ученикам брать технику и интернет, об этом «КП-Екатеринбург» поговорили с учителями школ Екатеринбурга и области.

Александра, учитель английского языка из Екатеринбурга:

- Одна из наиболее болезненных проблем как для учеников, так и для учителей – узнать работу в программах онлайн-конференций Zoom и Skype. Молодые учителя подсказывают своим коллегам в возрасте, как разобраться с групповым видеозвонком, провести демонстрацию своего экрана ученикам. В прошлом году из-за того, что учителя не знали, как пользоваться программами, они отправляли домашнюю работу учащимся через родителей, их мессенджеры. Потом нужно объяснять ученикам, как пользоваться этими программами. Их обучить легче, чем старшее поколение.

Учителя замечают, что на дистанте удобнее показывать детям материалы для занятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конечно, некоторые учащиеся просто не выходят на связь и не воспринимают занятия серьезно, игнорируют задания педагогов. От этого страдает успеваемость школьников, они начинают больше лениться. Педагоги могут воздействовать на таких учеников либо двойками, либо звонками с жалобами их классным руководителям. Мне тоже приходилось выставлять двойки, так как ученики ничего не делали. Абсолютно. Потом классный руководитель заставил их делать задания, а после пересылала мне их на проверку.

В этом году ученики выходят на связь. Правда, к занятиям подключаются и активно работают только те ребята, которые себя ведут также и очно. Поэтому, для меня нет никакой разницы в онлайн-обучении и в классе.

Негодуют больше всех родители. Ведь для них это дополнительная нагрузка. Бывает, что родители звонят и жалуются, что им приходится после работы сидеть с ребенком над уроками допоздна. Вообще и для педагогов нагрузка на дистанционном обучении гораздо больше и работать приходится дольше, чем обычно, а виной всему - бесконечные вопросы по заданиям. Они поступают как от учеников, так и от их родителей.

Еще одна проблема, с которой было тяжело на дистанте - многонациональный класс. Эти дети просто абсолютно не понимали, что от них требуется.

Марина, учитель начальных классов из Нижнего Тагила:

- Мое мнение о дистанционном обучении достаточно неоднозначно. Есть свои плюсы и минусы, так как мои дети относятся к младшему школьному возрасту, они не могут самостоятельно обеспечивать процесс образования дистанционно. Не говоря уже о том, что у многих семей отсутствуют гаджеты для подключения к платформам, на которых реализуется образовательные программы.

Также не всегда удаётся проводить общее обсуждение, нет возможности сразу фиксировать затруднения обучающихся или организовывать групповые работы.

Родителям приходится тратить больше времени на школьные задание из-за неуспеваемости детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У детей к окончанию первого класса только формируется социализация в школе, дружественные связи, в период дистанта все начинает трещать по швам, приходится заново социализироваться, для учеников это конечно стресс. Поколение младшего школьного возраста, условно говоря, «родилось» с телефоном в руках, но тяжело как родителям, так и учителям привить им понятие «обучение» через применение дистанционных технологий. Некоторые ученики не воспринимают уроки через интернет.

Плюсы тоже имеются. У учеников появилось больше свободного времени. При помощи презентаций, а их мы делаем на каждый урок в дистанте, можно более красочно объяснять ту или иную тему. К тому же, родители задействованы в образовательном процессе.

Говоря о родителях, мнения расходятся. Некоторые мамы и папы рады, так как чаще видят ребёнка дома. Другие же относятся к дистанту резко негативно, так как при различных условиях не могут находиться рядом с детьми, не имеют возможности контролировать процесс обучения и помогать им.

Екатерина, учитель физики и химии из Верхней Пышмы:

- С заинтересованными учениками приятнее всего работать. Случается, что на занятии решают задачи только пять человек, а остальные просто отключают камеры и занимаются своими делами. Успеваемость падает, поэтому мне придется на очных занятиях назначать им дополнительные уроки. Мне, как молодому педагогу, проводить занятия онлайн удобнее, но это отнимает у меня больше времени на подготовку. Зато я могу показать ребятам больше видеороликов, чем обычно. А сами ученики присылают мне подробные фотоотчеты в мессенджеры с решениями задач. На вопросы детей и родителей реагирую всегда.

Проблем с интернетом и доступом к занятиям на онлайн-платформах у учеников нет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Проблем с интернетом, как раньше уже не возникает. Почти у всех ребят есть смартфоны, с которых они смотрят занятия. Если в семье не хватает компьютеров, то в школах выдают необходимую технику и сим-карты, чтобы ученики были ближе к знаниям. А что делать, если по-другому учиться у нас пока не получается. На самом деле, учеников, у которых нет техники – немного.

У меня очные занятия старшеклассников чередуются с дистанционными. Мне этот смешанный формат подходит. Лучше всего, когда тебя дети и слышат, и видят, а также выходят на контакт. Некоторые ученики не могут побороть свою утреннюю сонливость и пропускают урок, поэтому в таких случаях приходится привлекать родительский контроль.

Педагоги замечают, что в эту волну пандемии дети уже активнее интересуются занятиями, общаются с репетиторами онлайн и делают домашние задания практически в полном объеме. Главное - это здоровье и безопасность. А удалённый формат позволяет хоть как-то снизить заболеваемость.

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