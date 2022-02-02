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Происшествия2 февраля 2022 12:30

Изъяли деньги и пистолеты: в Екатеринбурге поймали налетчиков, ограбивших банк на минувших выходных

Преступникам удалось вынести полтора миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Преступников искали четыре дня

Преступников искали четыре дня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полицейские поймали двух злоумышленников, которые в минувшие выходные с оружием в руках ограбили банк УБРиР на проспекте Космонавтов. Преступники специально выбрали день, когда в отделении не было посетителей.

- Угрожая кассирам предметами, похожими на пистолеты, они похитили денежные средства в сумме порядка 1,5 миллиона рублей, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, организованный группой». Дело находится на контроле генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.

Налетчикам удалось вынести полтора миллиона рублей

Налетчикам удалось вынести полтора миллиона рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев, полицейские быстро вышли на след преступников. По предварительным данным, злоумышленниками оказались ранее судимые жители Первоуральска.

Во время обысков у них в квартире была обнаружена часть похищенных денег, также были изъяты два пневматических пистолета, которые, предположительно, использовались в момент нападения. Налетчиков поместили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ
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