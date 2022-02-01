«Обморожено все, и сломан хвост»: на Урале зоозащитники выхаживают кошку, которую мужчина выбросил в водосток

Животное просидело в трубе больше суток. Фото: предоставила Оксана Широкова.

В Невьянске мужчина выбросил травмированную кошку в водосточную трубу. Это произошло вечером, 29 января. Волонтеры «Котодома» были встревожены, когда вышли на улицу и увидели, что мужчина скидывал что-то из пакета в водосток. После этого, местный житель быстро ушел с места происшествия и скрылся.

- Он прямо вытряхивал что-то в трубу. Стали идти за ним, но он ушел на другую сторону дороги. Мы увидели, что к этой трубе ведет очень много следов. Поняли, что кто-то там есть и стали залезать в нее со всех сторон, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель фонда «Котодом» Оксана Широкова.

Волонтеры не смогли достать испуганную кошку из трубы. Фото: предоставила Оксана Широкова.

Волонтеры пытались хоть как-то достать бедолагу из убежища, но кошка была напугана и поэтому спряталась вглубь водостока. По словам руководителя передержки, она только спустя сутки вышла к дому волонтеров. Животное было в плохом состоянии, к тому же, кошке нужна дальнейшая реабилитация.

- Кошка очень истощена и весит меньше килограмма. В настоящий момент она на лечении у ветеринара. У нее обморожены ушки, которые скорее всего отвалятся под самый корень. Хвост болтается, его уже тоже не спасти. Подушечки лап обморожены. Хотим, чтобы лечение обошлось без ампутации Перелом некоторых позвонков на рентгене выявили, - продолжает Оксана Широкова.

У кошки обморожены уши, которые уже не спасти. Фото: предоставила Оксана Широкова.

Кроме того, у бедолаги проблемы с глазами, они гноятся. Теперь зоозащитники выхаживают измученную кошку. Как отметили волонтеры, у нее хороший аппетит, она неагрессивная и ласковая.

Зоозащитники опасаются, что кошке придется ампутировать лапы. Фото: предоставила Оксана Широкова.

По словам добровольцев, за прошедшие дни к ним в приют с улицы поступил кот, у которого обморожены уши и травмирован глаз, а также еще одна кошка с глазной болезнью.

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