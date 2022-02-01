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Общество1 февраля 2022 11:07

Московский девелопер «Эталон» построит жилой комплекс на юге Екатеринбурга на участке в 1,5 миллиона квадратных метров

Полностью проект будет завершен к концу 2034 года, но квартиры в первой очереди планируют начать продавать уже в 2022-м
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Группа «Эталон» считается на строительном рынке одной из старейших. Она была основана 35 лет назад.

Группа «Эталон» считается на строительном рынке одной из старейших. Она была основана 35 лет назад.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительный рынок Екатеринбурга приходит новый игрок - группа «Эталон», которая считается одной из старейших и крупнейших компаний, занимающихся девелопментом. Сегодня, 1 февраля, ее представители сообщили о приобретении участка в Екатеринбурге, на котором теперь будет возводиться жилой комплекс.

Участок этот находится на юге города. Его площадь 1,5 миллиона квадратных метров. Представители компании отмечают, что он находится «в активно развивающемся районе с современной жилой застройкой и всей необходимой инфраструктурой».

- В шаговой доступности расположены школа и детские сады, а также кафе, салоны красоты и магазины, прогулочные аллеи и парк с зонами отдыха занятий спортом и игр, - уточняют в пресс-службе группы «Эталон». - Транспортную доступность обеспечивают удобные выезды на Екатеринбургскую кольцевую автодорогу и пролегающие вблизи участка маршруты общественного транспорта.

Завершить строительство жилого комплекса компания планирует через 12 лет. Но продавать квартиры в первой очереди она намерена уже в этом году. Строительство такого комплекса в столице Урала это часть стратегии компании, которой она придерживается с 2020 года — превратить компанию в ведущего федерального игрока на строительном рынке. Для этого ее сотрудники планируют к 2024 году начать работать не менее чем в пяти регионах. В прошлом году, например «Эталон» приобрел проекты в Новосибирске и Омске. Теперь на очереди Екатеринбург.

- Мы не случайно выбрали для нашего нового проекта Екатеринбург. Это один из крупнейших городов Урала, важный промышленный, научный и культурный центр, - отмечает Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон». - Свердловская область входит в первую десятку регионов с самым большим объемом инвестиций в основной капитал и самым высоким инвестиционным потенциалом. Это привлекательный регион для жизни и, конечно, для ведения бизнеса.

Группа «Эталон» была основана 35 лет назад. Она возводит жилые дома для среднего класса в Москве и области, а также в Северной столице — Санкт-Петербурге.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ
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