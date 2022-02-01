Московский девелопер «Эталон» построит жилой комплекс на юге Екатеринбурга на участке в 1,5 миллиона квадратных метров

Группа «Эталон» считается на строительном рынке одной из старейших. Она была основана 35 лет назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительный рынок Екатеринбурга приходит новый игрок - группа «Эталон», которая считается одной из старейших и крупнейших компаний, занимающихся девелопментом. Сегодня, 1 февраля, ее представители сообщили о приобретении участка в Екатеринбурге, на котором теперь будет возводиться жилой комплекс.

Участок этот находится на юге города. Его площадь 1,5 миллиона квадратных метров. Представители компании отмечают, что он находится «в активно развивающемся районе с современной жилой застройкой и всей необходимой инфраструктурой».

- В шаговой доступности расположены школа и детские сады, а также кафе, салоны красоты и магазины, прогулочные аллеи и парк с зонами отдыха занятий спортом и игр, - уточняют в пресс-службе группы «Эталон». - Транспортную доступность обеспечивают удобные выезды на Екатеринбургскую кольцевую автодорогу и пролегающие вблизи участка маршруты общественного транспорта.

Завершить строительство жилого комплекса компания планирует через 12 лет. Но продавать квартиры в первой очереди она намерена уже в этом году. Строительство такого комплекса в столице Урала это часть стратегии компании, которой она придерживается с 2020 года — превратить компанию в ведущего федерального игрока на строительном рынке. Для этого ее сотрудники планируют к 2024 году начать работать не менее чем в пяти регионах. В прошлом году, например «Эталон» приобрел проекты в Новосибирске и Омске. Теперь на очереди Екатеринбург.

- Мы не случайно выбрали для нашего нового проекта Екатеринбург. Это один из крупнейших городов Урала, важный промышленный, научный и культурный центр, - отмечает Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон». - Свердловская область входит в первую десятку регионов с самым большим объемом инвестиций в основной капитал и самым высоким инвестиционным потенциалом. Это привлекательный регион для жизни и, конечно, для ведения бизнеса.

Группа «Эталон» была основана 35 лет назад. Она возводит жилые дома для среднего класса в Москве и области, а также в Северной столице — Санкт-Петербурге.