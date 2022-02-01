Своя железнодорожная станция и пятиэтажная парковка: как изменится аэропорт Кольцово после реконструкции

Так в ближайшие годы изменится аэропорт Кольцово. Фото: Ольга ЮШКОВА

К Универсиаде-2023 года аэропорт Кольцово будет не узнать. Специально перед играми он пройдет через реконструкцию. На площадке перед главным входом появится новое здание — отдельная входная группа. С его помощью будет увеличена пропускная способность терминала.

- Задача - построить входную группу, чтобы вынести пункты досмотра из терминала, тем самым освободив там площади и разместить те зоны, которых не хватало, - объясняет Алекс Битус, директор архитектурного бюро Buro Bitus.

Эскиз архитектурного бюро Buro Bitus. Фото: Ольга ЮШКОВА

В новом здании можно будет сразу на входе сдать багаж. Реализуют это через специальные стойки, работающие по принципу «дроп-офф». Также в здании разместятся два небольших ресторана. Предусмотрен и внутренний дворик с ландшафтным дизайном, который будет наполнять естесственный свет.

Эскиз архитектурного бюро Buro Bitus. Фото: Ольга ЮШКОВА

- Реконструкция начнется в ближайшие месяцы, - объясняет Александр Пастухов, исполнительный директор аэропорта Кольцово. - Сейчас стартует конкурс по выбору генерального подрядчика. К апрелю планируем его выбрать и заключить договор, после чего начнем выходить на строительную площадку, чтобы к 2023 году завершить работы. Тогда гости Универсиады смогут пользоваться обновленным зданием терминала. Но это только первый этап реконструкции.

Эскиз архитектурного бюро Buro Bitus. Фото: Ольга ЮШКОВА

В отдаленной перспективе рядом с новой входной группой построят многоуровневую парковку. В высоту она будет достигать пяти этажей. Также у аэропорта может появиться собственная железнодорожная станция, чтобы пассажиры могли приезжать в аэропорт на поезде.

- У нас есть двухэтажное здание терминала, есть одноэтажная входная группа, а также многоуровневый паркинг и железнодорожная станция. Все это надо связать между собой пешеходными галереями, которые должны быть подняты над уровнем земли, чтобы не перекрывать движение по привокзальной площади, - добавляет Алекс Битус. - Мы пришли к решению накрыть это все единой кровлей, чтобы это не выглядело, как серия пристроек разноэтажных.

Эскиз архитектурного бюро Buro Bitus. Фото: Ольга ЮШКОВА

Внутри аэровокзала также рабочие проведут масштабную реконструкцию, обновив интерьеры международных воздушных линий. В целом же их пропускная способность за счет реконструкции увеличится в два раза. Так, увеличится число кабинок для паспортного контроля с 30 до 126 и появится единый пункт входного досмотра.

- Реконструкция будет проходить на «живом» терминале, - уточняет Александр Пастухов. - Терминал будет в полной мере функционировать без снижения пропускной способности и глобального перекрытия зон.

Эскиз архитектурного бюро Buro Bitus. Фото: Ольга ЮШКОВА

После реконструкции площадь аэровокзального комплекса увеличится на 14 тысяч квадратных метров. А пропускная способность международного сектора вырастет с 1300 до 2520 пассажиров в час.

На то, чтобы провести первый этап реконструкции будет выделено больше пяти миллиардов рублей частных инвестиций. Еще 1,7 миллиардов из федерального бюджета направят на техническое оснащение пункта пропуска через государственную границу.

Эскиз архитектурной студии VOX Architects Фото: Ольга ЮШКОВА