В Москве на Рублевке задержали вора в законе Гию Свердловского

Гия Свердловский был коронован в 2008 году. Фото: ИА "Прайм Крайм"

В Москве задержали единственного в Свердловской области вора в законе Георгия Акоева, больше известного как Гия Свердловский. Уроженец Тбилиси находился в ресторане «Дворянское гнездо», когда туда пришли силовики, пишет ИА «Прайм Тайм».

- Его задержали в ресторане, где проходила криминальная сходка авторитетов, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург. – Но это было профилактическое мероприятие. С ним провели беседу, сфотографировали и отпустили.

Гия Свердловский постоянно проживает в Екатеринбурге. Но периодически выезжает в столицу России, а также за рубеж: в Турцию и Грецию. Как правило, именно там проходят криминальные сходки.

Гия Свердловский был коронован в 2008 году «королем преступного мира» Дедом Хасаном, которому он приходится внучатым племянником. После того, как в 2014 году от туберкулеза скончался вор в законе Тимур Свердловский, который также был коронован Дедом Хасаном, Гия остался единственным в Свердловской области вором в законе