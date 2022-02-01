В будущем районе Новокольцовский стартовали продажи квартир

Новокольцовский - район будущего

Юго-восток Екатеринбурга прирастет новым современным районом – Новокольцовским. Первый камень в основу жилого кластера заложили еще в июле во время международной выставки ИННОПРОМ-2021. Тогда на церемонии присутствовали первые лица минстроя, округа, региона и города. А сегодня в будущем районе уже открываются продажи квартир.

- Первая очередь Новокольцовского состоит из четырех секций высотой от 10 до 17 этажей, общая площадь квартир составляет более 15 тысяч квадратных метров. В эксплуатацию дома будут сданы в I квартале 2024 года, - рассказал Юрий Старков, коммерческий директор «Синара-Девелопмент».

Рассказываем, каким увидят новый микрорайон его первые жители.

Район Новокольцовский, ночной вид

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА И СОЛНЦЕ В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ

В основе проектирования жилого сектора лежит идея квартальной застройки. В новом жилом квартале можно выбрать удобную планировку с нужным функционалом: студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры от 23 до 60 квадратных метров, - рассказывают в «Синара-Девелопмент». - Продуманное зонирование и правильные пропорции квартир делают каждый квадратный метр полезным. Чистовая отделка позволит новоселам переехать сразу после получения ключей. А благодаря разной высоте домов во дворах и в квартирах всегда будет много света.

В новом районе возводят не только жилые дома. Здесь появятся две школы на 1100 мест каждая, а также четыре детских сада на 900 мест. Так что в Новокольцовском ждут молодые семьи с детьми. Сейчас попасть на территорию будущего района можно через один из трех независимых автомобильных въездов, а в будущем сюда проведут трамвайную линию. Она свяжет станцию метро «Ботаническая» и международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Причем линия пройдет прямо через кварталы Новокольцовского.

Еще в августе прошлого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории. На сегодня рабочая группа, в которую входят представители КБ «Стрелка», «Синара-Девелопмент», администрации Екатеринбурга утвердили в мэрии концепцию маршрута и приступили к проработке документации.

- Начальным пунктом маршрута станет трамвайное кольцо на улице Юлиуса Фучика. Оттуда электротранспорт проследует по улицам Щербакова, Лыжников, Варшавской, Новокольцовской к Екатеринбург-Экспо, - рассказывали в администрации Екатеринбурга. - Предполагается, что трамвайная ветка к микрорайону дополнит сеть линий наземного метро, что в перспективе позволит обеспечить высокую транспортную доступность этой территории.

Еще из приятного – в этом же районе «Синара-Девелопмент» возводит Деревню Универсиады, игры которой пройдут летом 2023 года. И всеми объектами, что здесь появятся к студенческим играм, смогут пользоваться в том числе и жители Новокольцовского.

- В шаговой доступности от новых домов расположатся Дворец водных видов спорта и медицинский центр, который перепрофилируют в районную поликлинику. Вблизи жилых домов будет возведен новый кампус УрФУ, - уточняют в «Синара-Девелопмент».

Функциональное зонирование района Новокольцовский

ПОЧТИ «СКОЛКОВО», НО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Новокольцовский - уникальный район. Основной принцип - комплексное развитие этой территории: сначала создана необходимая социальная и общественная инфраструктура, а следом появятся жилые кварталы.

Дело в том, что Новокольцовский будет не просто жилым районом – в нем запланирована высокая деловая активность. Международные выставки, которые проводятся в соседних «Екатеринбург-Экспо» и конгресс-центре, тому способствуют. В этом же районе формируется производственно-логистический кластер, нацеленный на размещение экологически чистых производств.

Роль в повышении деловой активности сыграет и новый кампус Уральского федерального университета, который вырастет на основе наследия Универсиады-2023. Он объединит сразу три сферы – научную деятельность, образование студентов и инновационные разработки. Ближайшая аналогия – инновационный центр «Сколково» с той лишь разницей, что разместится он не в Москве, а в Екатеринбурге – в перспективном районе Новокольцовский.