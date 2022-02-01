В Екатеринбурге задержали грабителя, пытавшегося обнести Сбербанк

Ему грозит до 15 лет заключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга задержала грабителя, который пытался обнести отделение Сбербанка 30 декабря. Им оказался ранее судимый за разбой и кражу 36-летний житель Березовского. Рецидивист зашел в отделение на проспекте Ленина и стал угрожать кассиру. Якобы в его рюкзаке лежала бомба. К счастью, сотрудник не растерялся и нажал тревожную кнопку.

К слову, это не первое неудачное "дело" грабителя. Только за декабрь на его счету четыре подобных нападения.

- Самое первое из вменяемых ему нападений было совершено еще в конце ноября 2021 года на табачный магазин на улице Уральской. Тогда злоумышленник унес из кассы 14 тысяч рублей. 21 декабря он совершил новое преступление – открыто похитил из павильона на Малышева денежные средства в размере 4 тысячи рублей. Позже аналогичным образом были похищены 50 тысяч рублей из букмекерской конторы на Крестинского, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Суд арестовал грабителя на время следствия. Фото: УМВД Екатеринбурга

Последнее ограбление должно было произойти вечером 10 января в табачном магазине на Заводской. Грабитель угрожал кассиру пистолетом, но быстро убежал. ему показалось, что реализатор нажала тревожную кнопку.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд отправил грабителя на время следствия в СИЗО.

Напомним, что на прошлой неделе было ограблено отделение УБРиР, преступники вынесли 1,5 миллиона рублей.