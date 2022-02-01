Названы сроки дополнительных каникул для первоклассников Екатеринбурга

День здоровья необходимо спланировать на свежем воздухе, провести спортивные игры, эстафеты, соревнования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В большинстве школ Екатеринбурга дополнительные каникулы для первоклашек пройдут с 7 по 11 февраля 2022 года. Об этом сообщили в городском департаменте образования. Кроме этого в мэрии порекомендовали школам провести День здоровья на открытом воздухе.

- Данное мероприятие рекомендуется организовать с первоклассниками в преддверии декады лыжного спорта, проводимой в рамках XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2022», которая пройдет в период со 2 по 12 февраля, - отметили в департаменте.

Напомним, что накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков анонсировал новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Ранее работу баров и ресторанов по ночам продлили до 3 февраля.