«Физически было очень тяжело»: уральские поисковики 16 часов выживали в тайге ради стрима

С собой поисковики взяли двух собак, которые помогают искать заблудившихся в лесу людей. Фото: кадр со стрима vk.com/poproriw

На экране посреди заснеженного леса горит костер. Мужчина с босой ногой сушит над огнем промокший носок. Рядом сидят две собаки. Мимо проходит его товарищ. Это кадры с экстремального стрима, который прошел в выходные. Больше 30 тысяч человек 16 часов наблюдали за тем, как двое мужчин выживают во время мороза в уральской тайге. Не лайков ради, а чтобы раз и навсегда объяснить людям — зимой в лесу очень опасно и идти туда можно только хорошо подготовившись.

Героев стрима зовут Николай и Влад и они члены добровольческого отряда «Прорыв», который как раз и занимается поиском людей, заблудившихся в лесу.

- Всего две недели назад была заявка - отец и сын ушли на рыбалку и разошлись. Сын то вышел из леса, а отец нет. С ним связь сохранялась. Он сидел на месте, развел костер. Благодаря костру его близкие и нашли, - говорит Николай Волков, руководитель отряда. - Вот мы и решили людям наглядно показать, как выживать зимой в лесу, какой минимум вещей с собой надо иметь.

На стриме поисковики показывали, как поддерживать огонь и как сушить промокшую одежду. Фото: кадры со стрима vk.com/poproriw

ЗАРЯЖАЛИ СМАРТФОН ОТ БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА

К стриму с выживанием готовились не один день. Сначала его хотели провести глубоко в лесу, в заболоченной и очень живописной местности. Но там Интернет не ловил. Поэтому решили выбрать площадку поближе к цивилизации — лес под Березовским. Николай и Влад оставили машину на дороге, а затем, утопая по колено в снегу, прошли полкилометра вглубь чащи. С собой у них был бензиновый генератор, чтобы заряжать от него телефон, транслировавший стрим — пауэрбанки на морозе отказывали. Взяли еще и суточный запас продуктов, туристический коврик, нож, топор и осветительный прибор, чтобы даже ночью зрителям было видно, что происходит в лесу.

- Начало трансляции было назначено на 12.00 субботы — 29 января. Мы приехали туда пораньше, чтобы завести генератор, раскинуть провода, - рассказывает Николай. - Запустились, но люди стали жаловаться, что связь пропадает. Поэтому мы решили перейти на другую площадку — повыше.

На стриме его авторы показывали шаг за шагом, как выбрать место для лагеря, как убрать снег, чтобы он не превратился в лужу, когда разгорится костер. После этого они показали, какой нужно собирать валежник и как его зажигать. Рядом с костром герои стрима натянули пленку, сделав из нее укрытие. Сделали и сиденья из стволов упавших деревьев. А затем стемнело, температура стала резко падать, и 30 тысяч зрителей несколько часов наблюдали каково это в мороз пытаться согреться у костра.

- К 00.00 у нас оставалась одна банка каши на двоих и четыре печеньки. И это весь запас до 12.00 следующего дня, ведь мы собирались вести 24-часовой стрим, - рассказывает Николай. - В два часа ночи стало резко холодать. Было -23 градуса примерно. Плюс рядом находилась река. Из-за этого было еще холоднее. Нужно было больше дров класть в костер. Физически было очень тяжело. И мы как раз это и хотели показать — что происходит с человеком. Даже когда рядом есть костер, нужно постоянно поворачиваться, потому что с одной стороны ты греешься, а с другой мерзнешь.

Изначально стрим должен был стать 24-часовым. Но после 16 часов резко похолодало и съемочная аппаратура не выдержала. Фото: кадры со стрима vk.com/poproriw

НОЧЬЮ ЗРИТЕЛИ СТАЛИ ВЫГОНЯТЬ ДОМОЙ

В такой обстановке особо не поспишь. Только расслабился и костер потух — из-за этого можно и не проснуться больше.

- Я в трансляции говорил, что лучше заранее розжиг и растопку приготовить на случай, если костер потухнет, - объясняет Николай. - Спать можно только по очереди, но делать это вообще нежелательно. Можно только минут 15 вздремнуть, если очень надо. Бывает, что организму и 15 минут сна хватает для перезагрузки.

А те самые кадры с сушащимися над огнем носками тоже ценный урок для зрителей. Один из героев стрима для эксперимента специально пошел в лес в валенках. Вроде бы тепло. Но когда разожгли костер, снег на валенках сразу растаял и те промокли насквозь вместе с ногами.

- Ночью зрители спрашивали, как у нас состояние, что происходит. В районе трех часов ночи начали выгонять нас домой, чтобы мы не замерзли, - рассказывает Николай.

Как объясняют опытные поисковики, медведей или волков они не боялись. Те все равно бы не стали подходить близко к костру.

- Самое страшное в лесу это бродячие собаки, - говорит Николай. - Они в основном стаями обитают. Дикие. Чего от них ждать неизвестно. Они даже страшнее, чем стая волков. Их можно сравнить с шакалами.

Спать в мороз даже у костра очень сложно - с одной стороны тепло, с другой мороз. Да еще и риск большой, что пока спишь, костер потухнет. Фото: кадры со стрима vk.com/poproriw

Стрим задумывался, как 24-часовой. Но спустя 16 часов его пришлось прекратить — столбики термометров опустились еще ниже и съемочная аппаратура просто не выдержала. Герои записи решили возвращаться к машине.

- Когда мы собрались, было уже -25. А через полчаса на градуснике было уже -30, - объясняет Николай. - И хорошо, что у нас аппаратура перестала работать и мы ушли. Потому что еще чуть-чуть и наша машина на дорогое уже не завелась бы из-за мороза.

В возможных планах у героев стрима повторить его, но с другими условиями. Например, показать, как можно построить из снега укрытие от мороза. Пока же они просто приходят в себя.

- Нахождение в зимнем лесу — само по себе экстремально. Например, после 00.00 уже чувствовалась заторможенность организма — калорий не хватало, - говорит Николай. - Руки после стрима были сильно обветрены и лицо. В воскресенье мы просто восстанавливались. Много ели и пили чай с медом.