Список больниц в Екатеринбурге меняется постоянно и связан со статистикой по заболеваемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волна «омикрона» активно распространяется по территории Свердловской области, а власти региона на фоне этого анонсируют новые ограничения. Куда обратиться тем, кому требуется плановая помощь и доступна ли она в связи с активным распространением нового штамма коронавируса? Рассказываем, где оказывают плановую помощь в Екатеринбурге в 2022 году.

По сообщению оперативного штаба Свердловской области, список больниц в Екатеринбурге меняется постоянно и связан со статистикой по заболеваемости.

– Данные меняются постоянно вместе с изменением ситуации с заболеваемостью. При необходимости новые инфекционные койки разворачиваются в режиме реального времени: медицинские учреждения региона к этому полностью готовы. Ровно, как и возвращаются к плановой помощи тогда, когда это возможно, – рассказали журналисту «КП-Екатеринбург» в Оперштабе Свердловской области.

В Екатеринбурге в 2022 году, несмотря на большую нагрузку больниц во время очередной волны коронавируса, плановую помощь продолжают оказывать во всех больницах, кроме одной.

– Практически во всех больницах, за исключением 24-ой больницы оказывается плановая помощь, – сообщил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков «КП-Екатеринбург».

Хотя почти во всех больницах Екатеринбурга и оказывается плановая помощь, но из-за возрастания заболевших вирусом, такая ситуация затрудняет работу врачей.

– Мы сейчас «горим» по «омикрону», по коронавирусу очень много пациентов. Много врачей и медработников болеет, тем не менее, мы продолжаем оказывать и плановую, и амбулаторную помощь, – рассказали журналисту «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городской больницы №2.

Много врачей и медработников болеет, однако плановая помощь оказывается во всех больницах, кроме 24-ой больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПИСОК БОЛЬНИЦ, ГДЕ ОКАЗЫВАЮТ ПЛАНОВУЮ ПОМОЩЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДУ:

Центральная городская больница №2

Адрес: улица Челюскинцев, 5

Телефон: +7 (343) 389-24-91

Городская клиническая больница № 14

Адрес: улица 22-го Партсъезда, 15В

Телефон: +7 (343) 338-19-37

Госпиталь ветеранов всех войн

Адрес: улица Соболева, 25

Телефон: +7 (343) 227-50-77

Центральная городская клиническая больница №6

Адрес: улица Серафимы Дерябиной, 38А

Телефон: +7 (343) 389-26-04

Медицинский центр «Бонум»

Адрес: улица Академика Бардина, 9А

Телефон: +7 (343) 287-77-70

Медицинский центр «Озеро Чусовское»

Адрес: поселок Чусовское Озеро, улица Мира, 1

Телефон: +7 (343) 263-70-27

- В случае плановых госпитализаций информацией обладают лечащие врачи, оформляющие направление на госпитализацию, – уточнили в оперштабе.

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