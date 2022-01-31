На Урале полицейские спасли жильцов из горящего дома

. Причины пожара устанавливаются. Фото: скриншот видео с youtube-канала «МВД МЕДИА»

В Свердловской области полицейские помогли эвакуироваться жильцам горящего дома. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по городу Первоуральску Свердловской области помогли десятерым гражданам, в том числе двум малолетним детям, выбраться из горящего дома, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Младший лейтенант Максим Зуев, старший сержант Павел Золотин и сержант Ксения Гузева вечером патрулировали улицы Первоуральска. В это время к ним обратился прохожий. Он рассказал стражам порядка о горящем жилом доме на проспекте Ильича.

Во время патрулирования улиц к полицейским подошел прохожий и рассказал о пожаре. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полицейские передали эту информацию в дежурную часть и поспешили на помощь жильцам. Силовики зашли в задымленный подъезд. Младший лейтенант Зуев поднялся на верхние этажи. На лестничной площадке он заметил мужчину, который был уже без сознания.

Стражи порядка вместе перенесли жильца на нижние этажи. Затем Зуев поднялся обратно. Он стал стучать в двери квартир и просить жителей немедленно эвакуироваться. В это время старший сержант Золотин и сержант Гузева помогали жильцам, которые надышались дымом, спускаться вниз.

Эвакуацию закончили прибывшие на место спасатели. Они также локализовали очаг возгорания. Причины пожара устанавливаются.

Ранее, в октябре 2021 года, лейтенант полиции Андрей Исаньков, лейтенант полиции Игорь Тверских и старший сержант Андрей Полекшанов спасли жильцов из горящего дома в Екатеринбурге. В двухэтажном здании горела квартира. Стражи порядка организовали эвакуацию через окна и жильцам спуститься вниз. Среди эвакуированных были двое детей и пенсионерка.