Реально ли купить квартиру в новостройке без проблем?

Директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочнев Сергей Вячеславович

На вопросы читателей отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочнев Сергей Вячеславович.

- ДДУ оформлен до вступления в брак, а право собственности уже в браке. Будет ли в таком случае квартира общей собственностью?

- Да, такой вопрос действительно может встать перед молодоженами, если один из них купил квартиру в новостройке по ДДУ, а приемка квартиры и оформление в собственность прошли уже после регистрации брака.

Согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ, все имущество, приобретенное супругами во время брака, является их общей собственностью. Независимо от того, на кого из них оно оформлено. Но в данном случае возникает вопрос: когда квартира считается купленной - в момент заключения ДДУ или в момент оформления в собственность? Решающее значение здесь будет иметь то, на чьи деньги приобретено жилье:

1. Человек полностью оплатил жилье по ДДУ, а потом вступил в брак. В этом случае квартира будет считаться собственностью только одного из супругов, даже если право собственности оформлялось после регистрации брака.

2. Оба будущих супруга вложили свои деньги в оплату жилья по ДДУ (при этом имеет значение, в каких долях), а потом зарегистрировали брак. В этом случае после свадьбы каждый из супругов претендует на свою долю, согласно вложениям. При разделе имущества этот момент будет учитываться. Но чаще всего это приходится доказывать через суд. Поэтому важно заранее позаботиться о том, как в последующем доказать, что ДДУ оплачивался двумя разными людьми. Доказательством могут служить раздельные платежные документы, полученные от застройщика. Или свидетельства того, что в момент оплаты молодые жили в гражданском браке, вели совместное хозяйство и несли совместные расходы.

3. В случае покупки жилья в ипотеку, если кредит оформлялся до брака, а часть платежей осуществлялась после регистрации, жилье считается совместно нажитым имуществом.

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Избежать сложного разрешения этой ситуации поможет заключение брачного контракта. Права на жилье будут определяться именно этим документом, независимо от участия каждого из супругов в оплате.

Эти же принципы действуют и в обратном порядке. Если оплата жилья по ДДУ проходила во время брака, а оформление права собственности на одного из супругов - после развода, то квартира признается совместным имуществом.

Если ДДУ заключен в браке, то оба супруга считаются собственниками квартиры, даже если договор оформлен только на одного из супругов.

В случае продажи квартиры регистратор (Росреестр) не обязан выявлять участие каждого из супругов в оплате по ДДУ. И определять, имеет ли каждый из супругов возможность претендовать на долю в квартире. Вопрос о том, является ли жилье совместной собственностью, решается, исходя из даты регистрации права собственности. Если собственник в этот момент состоял в браке, то квартира является совместным имуществом. При желании продать такую квартиру потребуется предоставить письменное согласие второго супруга.