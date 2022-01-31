Когда пора бить тревогу, чтобы слепота не стала приговором?

Фото предоставлено пресс-службой "Профессорская Плюс"

27 января в эфире радио «Комсомольская правда» про заболевания сетчатки, диагностику и современные способы лечения, а также про профилактику заболеваний глаз мы поговорили с врачом-офтальмологом Анастасией Никифоровой, членом Европейского общества специалистов по сетчатке глаза, кандидатом медицинских наук, заместителем главного врача центра лечения сетчатки на Восточной, 30, «Профессорская плюс» и блогером с 15 000 подписчиков.

Фото предоставлено пресс-службой "Профессорская Плюс"

- Анастасия, сетчатка глаза - это что за орган? И каким заболеваниям он подвержен? И чем эти заболевания опасны?

- Сетчатка глаза - это тонкая внутренняя оболочка глаза. У нее стратегически важная функция: восприятие света. У сетчатки 10 слоев, и в каждом есть свои особенности. Если есть проблемы с сетчаткой, то никакие очки, линзы или операции по замене хрусталика не спасут. Существует несколько тысяч заболеваний, которые поражают эту часть глаза. Мы нередко выявляем разрывы, которые могут стать причиной ее отслойки. Центр сетчатки чаще всего поражается из-за осложнений, вызванных гипертонической болезнью, диабетом, близорукостью. Значительно увеличивает риски болезней плохая наследственность и износ сетчатки с возрастом.

Чаще всего встречается такая болезнь, как возрастная макулярная дегенерация, или ВМД. Сейчас это ведущая причина слепоты в развитых странах. К счастью, мы уже знаем, что с ней делать.

- Как человек может понять, что есть признаки этих болезней?

- Если мы говорим о периферии сетчатки, то симптомы, о которых стоит знать, могут включать вспышки молний, ощущение мусора, плавающие мушки в поле зрения. О проблемах в центре сетчатки говорит снижение зрения, темные пятна и искаженные линии. Болезни сетчатки коварны - симптомы появляются не на ранних стадиях болезни. Верной стратегией сохранения зрения является своевременный ежегодный или не реже одного раза в год профилактический осмотр на специализированном оборудовании.

Например, в нашем центре есть специальный томограф, который дает нам понимание строения всех структур сетчатки. Этот прибор в разы точнее, чем МРТ. При этом совершенно безопасен и делает снимки за несколько секунд. Он также может повести ангиографию, то есть исследование кровеносных сосудов. Без этого невозможна современная офтальмология.

Фото предоставлено пресс-службой "Профессорская Плюс"

- Какие современные способы лечения сетчатки существуют?

- Первое направление - инъекционное лечение. Это вообще фантастика! Многие болезни мы лечим сейчас на молекулярном уровне. Например, такие препараты, как анти-VEGF, - это моноклональные антитела. Мы вводим препараты прямо внутрь глаза, и они блокируют развитие самой болезни, а не только «лечат симптомы». В некоторых случаях такое лечение комбинируют с лазерами или другими операциями. Эти инъекции спасают от болезней, которые еще 10 лет назад приводили к необратимой слепоте.

Еще одно направление нашего развития - это витреальная хирургия, лечение отслоек сетчатки, макулярных мембран и разрывов, гемофтальма и многих других. Это, без скромности будет сказано, высший пилотаж офтальмохирургии.

Третье направление - лазерное укрепление сетчатки глаза. Лазерная коагуляция проводится в профилактических и лечебных целях при выявлении дистрофии сетчатки для предотвращения или устранения ее отслойки. Необходимость и срочность проведения операции определяется офтальмологом на основании осмотра состояния глазного дна.

Далее - это лечение макулодистрофии сетчатки глаза. Проводится с помощью специальных инъекций в область глаза. Подробнее можно прочитать у нас на сайте: https://mcprof.ru/.

Сегодня мы можем помочь людям сохранить зрение при гипертонии, сахарном диабете, близорукости и других заболеваниях, влияющих на зрение.

- В центре лечения сетчатки глаза «Профессорская плюс» занимаются только лечением сетчатки?

- Конечно, нет! С учетом такого современного технического оснащения мы вообще заточены на сложную диагностику: заболевание зрительного нерва, глаукома, в команде работают два нейроофтальмолога, многие специалисты ведут как детский, так и взрослый прием - можно приходить всей семьей.

О новинках. В нашем центре лечения сетчатки глаза на Восточной, 30, весной 2022 года мы будем проводить операции по лазерной коррекции зрения на фемтосекундном лазере уникальной современной технологии SMILE. Тех, кто интересуются данной технологией, рассчитанной на молодых активных людей от 18 до 40 лет с миопией (до - 10 и астигматизмом до - 4), приглашаем в наш центр для диагностики и определения показаний к операции и постановки ее в календарный план.

- Что посоветуете нашим слушателям, чтобы сохранить хорошее зрение на долгие годы?

- Контроль веса и физическая активность, разнообразное питание, вкус к жизни и регулярные профилактические осмотры у врачей-профессионалов! Приходите к нам в центр лечения сетчатки глаза на профилактические осмотры на самом современном оборудовании.

В центре лечения сетчатки глаза на Восточной, 30, мы предлагаем специальные программы. Например, полную диагностику глаза всего за час. Мы проведем вам более 10 исследований за один визит. На консультацию заложено дополнительное время, чтобы спокойно задать все вопросы и составить план лечения.

Телефон для записи в Екатеринбурге: 289-10-55 (двести восемьдесят девять, десять, пятьдесят пять).