«Росла буквально на глазах»: коронавирус вызвал взрывной рост опухоли у жителя Екатеринбурга

Опухоль появилась еще год назад, но бурный рост начался лишь после столкновения пациента с COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непростая задача была у врачей областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге — удалить опухоль из носа, которая начала расти из-за коронавируса.

Мужчине 47 лет. Он обратился к врачам за помощью еще год назад — было трудно дышать. Сначала его лечили медикаментами, но облегчение это давало ненадолго. В итоге его направили в онкологический диспансер на обследование. Выяснилось, что у него доброкачественная опухоль в полости носа.

- Пациенту назначили плановую операцию в одной из городских больниц, но она не состоялась в связи с тем, что медучреждение было перепрофилировано в «ковидный госпиталь», - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области. - Свердловчанин продолжал ждать, пока сам не заболел COVID-19.

И тут случилось то, чего никто не ожидал — из-за вируса опухоль вдруг стала расти молниеносно. Вскоре она уже выходила наружу из правой ноздри и не прекращала расти. С подобным уральские медики еще не сталкивались.

- Она росла буквально на глазах, - объясняет Ольга Салий, заведующая отделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ №1. - Вторая особенность – возраст пациента. Ведь полное название данного вида доброкачественных опухолей – юношеская ангиофиброма основания черепа, так как она встречается, в основном, у подростков.

Чтобы удалить опухоль, медики перекрыли сосуды, снабжавшие ее кровью, при помощи микрочастиц. После этого новообразование вырезали так называемым малотравматичным способом.

- До операции опухоль росла не по дням, а по часам. Без маски-то страшно смотреть было, - сказал мужчина после операции. - Ребятишки постоянно спрашивали: «Ой, папа, что у тебя из носа растет?» Теперь нормально дышу. Спасибо врачам!

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