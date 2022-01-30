"Без него в мире стало холоднее": близкие рассказали о подростке, которого нашли мертвым на железнодорожных путях

Он был студентом первого курса УрФУ. Фото: личный архив друзей Сергея

29 января машинист грузового поезда на перегоне Билимбай-Подволошная на железнодорожных путях нашел тело 18-летнего Сергея Латушкина. По словам близких он был студентом первого курса УрФУ и активистом студенческого отряда «Наутилус».

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, на теле погибшего были обнаружены признаки железнодорожного травмирования. Подростка объявили в розыск в день гибели, он вышел из дома и исчез, очевидцы рассказали, что видели последний раз Сергея в микрорайоне Динас. Его поисками занимались волонтеры отряда «Abris».

Подростка объявили в розыск в день гибели. Фото: личный архив друзей Сергея

Примерно в 4:00 спасатели прекратили поиски. Для друзей и семьи смерть Сергея стала большой потерей.

- Серёжа был чудесным человеком. У него самые смешные шутки, всегда мог поддержать, развеселить, поднять настроение. Он был очень милым, тёплым и уютным. Серёжа стал важной частью моей жизни, очень хорошим другом. Его манера речи такая особенная, свойственна только ему. Особенно он как-то мыслил, всегда поражались этому. Он очень хороший, добрый. Без него в мире стало холоднее, - рассказала подруга мальчика Алена.

Примерно в 4:00 спасатели прекратили поиски. Фото: личный архив друзей Сергея

«КП-Екатеринбург» в свердловском Следственном комитете на транспорте рассказали, что обстоятельства гибели мальчика выясняют следователи Центрального СУТ СКР.