Преступника ищут по записям с камер видеонаблюдения: в Екатеринбурге ограбили банк УБРиР

В момент ограбления клиентов в банке не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в субботу полиция Екатеринбурга стянула силы к отделению банка УБРиР на проспекте Ксомонавтов. Как оказалось, здесь в четвертом часу дня произошло ограбление. Информацию об этом подтвердили в самом финансовом учреждении.

- В 15.15 в отделении, располагающемся на проспекте Космонавтов, 76 произошло ограбление, - уточняют в пресс-службе УБРиР. - На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Банк оказывает содействие в проведении следственных мероприятий.

В банке отмечают, что когда все произошло, клиентов внутри не было и их деньги не пострадали Никто из сотрудников также не пострадал. При этом точная сумма похищенного сейчас уточняется.

- На месте происшествия работают сотрудники 14-го отдела полиции, а также УМВД России по Екатеринбургу, - уточняют в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. - Сыщики опрашивают очевидцев, анализируют съемки с камер видео наблюдения. Устанавливается точный ущерб, причиненный финансовому учреждению. По предварительным данным пострадавших нет. По итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято обоснованное процессуальное решение.