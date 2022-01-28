Уральский двоеборец Самир Мастиев об олимпиаде в Пекине: «Обстановка с пандемией не давит, мы уже привыкли»

Фото: предоставлено Самиром Мастиевым

Все меньше времени остается до старта зимних игр в Пекине. Спортсмены постепенно прибывают в столицу Китая, чтобы принять участие в главном старте четырехлетия и попытаться осуществить свою мечту о золотой медали олимпиады. Одним из таких атлетов является Самир Мастиев из Свердловской области. В свои 29 лет он сумел отобраться на свои первые в жизни игры, а также дал интерьвью «КП-Екатеринбург», рассказав о своем пути в спорте, а также за кого он сам будет болеть на играх в Китае.

Самир, расскажите, как вы попали в профессиональный спорт?

Я попал в спорт еще в восемь лет, меня позвали друзья, у нас рядом была секция прыжков с трамплина, а позже перешел в лыжное двоеборье. Вообще я занимался различными видами спорта: футбол, рукопашный бой. Когда мне исполнилось 14 лет, я окончательно решил для себя остаться в лыжном двоеборье.

Фото: предоставлено Самиром Мастиевым

Почему именно лыжное двоеборье: у вас очень хорошо получались оба вида или же вы решили избежать конкуренции в этих видах, выбрав третий вид? Отсюда ещё один вопрос: советуетесь ли вы с лыжниками или прыгунами с трамплина, чтобы улучшить свою технику?

Мне очень симпатизировал этот вид спорта, так как в нем были прыжки с трамплина, а лыжи мне всегда давались легче, это очень захватывающий вид спорта. Конечно же, мы советуемся, берем то, что нужно нам. Сейчас двоеборцы очень сильно добавили в прыжковой части и почти не уступают прыгунам с трамплина. Также в гонке на 10 километров результаты достигают скоростей как у профессиональных лыжников. Это очень сложно: сочетать выносливость и быстроту.

Насколько я понимаю, для вас это первая олимпиада. От одного из спортсменов услышала мнение, что он к играм старается относиться как к обычному этапу КМ, чтобы не переживать лишнего, а какова ваша позиция?

Да, для меня это первая олимпиада. Готовлюсь как обычно, стараюсь настроить себя к этим стартам психологически и показать наилучший результат именно на главном старте. И да, я не согласен, это не кубок мира, это олимпиада, тут случаются такие чудеса в результатах, поэтому нужно подходить более сдержанным и в то же время расслабленным.

Помните ли вы свою первую медаль? А первый международный старт?

Конечно же, я помню: первая медаль в двоеборье была для меня началом все моих заслуг и достижений. А первый международный старт был в Турции, в Ерзеруме, мне тогда было 18-19 лет.

Фото: предоставлено Самиром Мастиевым

Были ли у вас в детстве кумиры в спорте? Как относитесь сейчас к этому, всё также есть спортсмены, на которых хотите равняться?

Кумиры есть всегда: раньше это был финн Хану Манинин, а сейчас это норвежский спортсмен Ярл Магнус Риибер.

Кто будет болеть за вас и поддерживать на олимпиаде? Как отнеслись близкие к вашему попадаю в олимпийский состав?

У меня очень дружелюбная семья, за меня будут переживать и болеть родные и близкие, смотреть по ТВ и снимать на видео, потом отправлять мне. Очень рад был мой отец, так как он был в свое время сильным бегуном на длинные дистанции по легкой атлетике, он понимает, чего стоит попадание на олимпийские игры и сколько трудностей нужно было пройти.

Фото: предоставлено Самиром Мастиевым

Как относитесь к тому, что на этих играх мы выступаем без флага и гимна?

Знаете, уже привычно, так как мы уже выступали на Чемпионате мира без гимна и флага. Главное, что в душе ты знаешь, что выступаешь за великую страну.

Где проходят ваши сборы сейчас, и когда вы попадёте в Китай?

Сейчас мы приехали в Зейфельд, это в Австрии. Здесь проходит заключительный этап подготовки к Пекину. Выезд в Китай планируем на 2 февраля.

Давит ли на вас обстановка с пандемией или вы стараетесь не думать о постоянных тестированиях и жизни в пузыре?

Нет, это обычное и привычное дело, нас часто тестируют на COVID-19. Хочется, конечно, чтоб все уже это уже закончилось, чтобы было больше свободы и спокойствия.

Фото: предоставлено Самиром Мастиевым

Какая обстановка в вашей команде, поддерживаете ли вы друг друга или делитесь советами с более молодыми участниками?

Обстановка хорошая, дружелюбная. У всех хорошее настроение, готовимся к Олимпиаде, ребята все приятные, тоже долго шли к этому, мы поддерживаем друг друга и выкладываемся на тренировках вместе.

Есть ли представители других видов спорта, за которых вы бы хотели болеть на олимпиаде?

Да, очень болею за наших лыжников: они заслуживают большего, еще болею за Евгения Климова, который выступает в прыжках на лыжах с трамплина. Раньше он был в нашей сборной команде по двоеборью. Мы много провели времени вмести на сборах и соревнованиях.