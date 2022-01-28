Пойти в депутаты подсказали звезды: в Екатеринбурге астролог идет на довыборы в Гордуму

Теперь Александре Секачевой надо собрать 300 подписей от избирателей. Фото: с личной страницы героя материала

По итогам прошлого года в Гордуме Екатеринбурга освободилось два места – свои полномочия прекратили Сергей Мелехин из Верх-Исетского района и Николай Смирнягин из Ленинского района. В связи с этим 27 марта пройдут довыборы. Сейчас кандидаты подают документы. Среди них оказалась и астролог Александра Секачева. Она решила пойти на выборы самовыдвиженцем по Ленинскому району, то есть 10-му округу.

- Астрология это мое профессиональное хобби, - объясняет «Комсомолке» Александра Секачева. – В астрологии есть натальная карта, через которую ты смотришь на потенциал – есть ли возможность заниматься руководящей и общественной деятельностью. А есть еще солярный прогноз. По нему ты видишь, какие в этом году сферы для тебя успешные. Я уже шесть лет этим занимаюсь. В этом году посмотрела – потенциал для участия в выборах у меня есть. А вот насколько я его реализую, зависит от меня. Дату для подачи документов я тоже подбирала с помощью астрологии.

Документы в городскую избирательную комиссию Александра подала в среду. К нему она приложила заявление, свидетельство об образовании, сведения о доходах и копию паспорта.

- Я указала, что сейчас я временно-неработающая. А астрология это хобби, которое в том числе приносит и доход, - уточняет Александра.

Теперь кандидату в депутаты надо до 9 февраля собрать около 300 подписей от избирателей, которые ее поддержат. Александра надеется, что за нее проголосуют родители, чьи дети профессионально занимаются спортом.

- Я выступаю за детский спорт, ведь я сама мама двух профессиональных пловчих, - поделилась Александра. - Мои дочери учатся в училище олимпийского резерва. И сегодня я вижу, что талантам надо помогать. Нужно создать программу для них. Участвуя в довыборах, я реализую своей конституционное права. Собрала документы. Подала. Теперь вопрос со сбором 300 подписей. Получится, так получится.