Взрыв на заводе произошел в 15 часов 28 января. Фото: очевидцы

В Реже 28 января взорвался снаряд времен Великой отечественной войны. Боеприпас сдетонировал при его утилизации на специальном предприятии.

- В 15:06 по местному времени поступило сообщение о взрыве осколочного снаряда по адресу: город Реж, улица Калинина, 6. Взрыв произошел на территории ООО «Гефест», специализирующейся на утилизации отходов, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Во время взрыва погиб один человек, еще 6 - пострадали. Фото: очевидцы

По первоначальным данным, пострадали 5 человек, 1 из которых погиб. Позже в Минздраве "КП-Екатеринбург" сообщили, что пострадали не пять, а шесть человек, включая одного погибшего. Горения за взрывом не последовало. К месту происшествия экстренно прибыли оперативные службы.

Снаряд нашли в ходе ремонтных работ. Он сдетонировал после выгрузки из специального автомобиля. Все пострадавшие - работники предприятия.

Помещение также оказалось сильно повреждено. Фото: очевидцы

- Что конкретно произошло пока сказать не можем, - заявили «КП-Екатеринбург» в приемной генерального директора предприятия сразу после взрыва.

В МЧС и Следственном комитете по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.

- Семь пострадавших, из них 1 погиб на месте. 6 человек доставлены в Режевскую больницу: одна прооперирована, 3 госпитализированы с множественными ранениями, 2 после осмотра отправлены домой. В помощь режевским медикам выехала бригада Медицины катастроф, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Минздраве Свердловской области.

Эту информацию подтвердил нашему изданию и источник в медицинских кругах.

На месте ЧП работают спецслужбы. Фото: очевидцы

- По предварительным данным, один человек находится в тяжелом состоянии. Трое в состоянии средней тяжести. С предприятия их госпитализировали в Режевскую больницу, - рассказали «КП-Екатеринбург» рассказал собеседник.

Предприятие «Гефест М» более 10 лет работает над утилизацией боеприпасов, имеет лицензию на утилизацию боеприпасов. Раньше подобных инцидентов у них не происходило. По мнению экспертов, осколочный снаряд мог взорваться из-за нарушения техники безопасности.

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