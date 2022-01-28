Запись детей в школу стартует с 1 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в очередной раз меняется порядок записи детей в первые классы. На этот раз причиной стал единый федеральный стандарт – теперь будущих учеников будут записывать в первые классы по всей стране по одной форме и в одно время. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказала Ольга Бабченко, заместитель начальника управления образования администрации Екатеринбурга.

По словам специалиста, запись стартует 1 апреля 2022 года по новой системе, если не начнутся серьезные технические сбои.

- В 2022 году ситуация немного изменится. На территории всей Российской Федерации вводится концентраторная форма услуги записи в первые классы. Мы все будет по единой форме в одно время записываться. У нас районы разводили по времени записи для того, чтобы не было стыковки и нагрузки на информационные системы, - рассказывает Ольга Бабченко на радио «Комсомольская правда». - В этом году мы будем работать с федеральными портальными формами. Не понимаем пока, насколько они выдержат. Мы сейчас рассматриваем два варианта. Первый вариант, если не будет утверждена федеральная форма, то мы пойдем путем, который использовали в прошлом году с разделением районов и разведением их по времени. Если федеральная форма будет утверждена, то мы все будем подавать заявления на единую федеральную форму.

В прошлые годы родители в Екатеринбурге штурмовали школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам специалисты, на протяжении двух лет в Екатеринбурге каких-то колоссальных сбоев в работе информационных систем не наблюдалось. Все проходит гладко, жалоб минимальное количество. Они касаются не качества организации приемной кампании, а по ситуации с нехваткой мест. Когда родитель хотел подать документы в одну организацию, а места оказались в другой.

Напомним, что в январе в Екатеринбурге стартовала вакцинация подростков от коронавируса, которая проводится на добровольной основе. Сейчас на дистант из-за высокой заболеваемости отправлено более 700 классов.