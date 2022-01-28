«Родители просят остаться»: в Реже учительница решила уволиться после скандала с эротической сказкой Пушкина, которую задала четвероклассникам

Благодаря казусу в Реже, на Урале многие вспомнили, что у Александра Сергеевича были и произведения «только для взрослых». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

История со «взрослой» сказкой Пушкина, которую случайно задали прочитать на дом четвероклассникам из Режевской школы получила продолжение. Как стало известно «Комсомольской правде», учитель литературы после случившегося написала заявление об увольнении. При этом и родители учеников, и руководство школы, и управление образования города просят ее остаться – преподавать иначе будет просто некому.

- На сегодня учитель находится на отдыхе. Она уже возрастная. Ей 70 лет в апреле будет, - объясняет Ирина Клюева, начальник управления образования администрации Режевского городского округа. – Мы не согласны с ее решением об уходе. Родители обеспокоены. Она уже была на пенсии. Но мы ее попросили вернуться на работу на два года, потому что учитель литературы ушла в декретный отпуск, а заменять не кем. Молодежь не соглашается работать в школе. А после 1 января ей еще один класс пришлось ей дать, потому что другая учительница коронавирусом заболела.

В управлении образования отмечают, что взрослая сказка «Царь Никита и 40 его дочерей» оказалась в списке домашнего задания случайно. Дело в том, что уже несколько лет детям задания отправляют на электронные дневники. Литературу для чтения преподаватель берет из специального списка в его интерфейсе. И каким-то образом там оказалась недетская сказка Александра Сергеевича.

- Это был список дополнительной литературы для чтения. Я сама поручила специалистам выяснить, почему такая сказка оказалась в перечне. Оказалось, что с такой же ситуацией ранее сталкивались четвертые классы школ в Санкт-Петербурге и Москве. У них тоже оказалась в списке «Царь Никита и 40 его дочерей», - говорит Ирина Клюева. – Задать на дом преподаватель должен был сказку о царе Салтане, но по ошибке не ту строчку скопировала. Через два часа она пришла домой, увидела, что задала и тут же сняла задание, извинилась и дала другое. В сжатые сроки все было исправлено, никто из детей сказку прочитать не успел.

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