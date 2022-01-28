УГМК и Сбербанк договорились о сотрудничестве для развития горнолыжного курорта Шерегеш

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Компания «УГМК-Застройщик» (предприятие Уральской горно-металлургической компании) и Сбербанк заключили Соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере реализации инвестиционных проектов в целях развития горнолыжного курорта Шерегеш.

Предмет соглашения — намерение сторон развивать многофункциональные туристические районы «Гора Зеленая» и «Панорама» на территории горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. Общий объем инвестиций оценивается в 21,6 млрд руб.

Стороны рассматривают возможности сотрудничества по направлениям организации кредитного финансирования, применения государственных программ субсидирования инвестиционных проектов (Программа Ростуризма по Постановлению Правительства РФ № 141 от 09.02.2021 г.), а также банковского сопровождения и проведения расчетов с контрагентами.

– Мы высоко ценим наше партнерство со Сбербанком и с большим энтузиазмом приступаем к развитию туристического кластера. Проект позволит горнолыжному курорту Шерегеш увеличить туристический поток и стать всесезонным, а также улучшит качество жизни в регионе за счет развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест, – отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Соглашение между сторонами подписано на 5-летний срок.

Справка:

Шерегеш — один из самых популярных горнолыжных курортов в России. Уникальный природно-климатический комплекс в Горной Шории на юге Западной Сибири в Кемеровской области в зимнем сезоне 2020-2021 гг. принял свыше 2 миллионов человек со всей страны.