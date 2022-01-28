ФСБ задержала в Екатеринбурге адвоката по делу о коррупции

Женщину задержали при получении денег в машине. Фото: Алексей Булатов / страница Ольги Каминской в Facebook

В Екатеринбурге сотрудники свердловской ФСБ задержали адвоката Ольгу Каминскую по делу о коррупции. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных кругах.

Задержание прошло 26 января. По словам инсайдера, подзащитная Каминской хотела передать ей 300 тысяч рублей на взятку для полиции. За эти деньги стражи порядка должны были якобы не проводить следственные мероприятия в отношении обвиняемой.

- Адвоката задержали в машине в момент передачи денег от подзащитной, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

При этом у адвоката не было возможности выполнить договоренности. Каминская собиралась оставить деньги себе. После задержания правозащитника на нее завели дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, либо в крупном размере).

Редакция «КП-Екатеринбург» связалась с самой Ольгой Каминской. Однако адвокат опровергла слухи о задержании и бросила трубку.

- Все у меня хорошо. Без комментариев, - заявила правозащитник.

Ольга Каминская является членом адвокатской палаты Свердловской области. Информация о ней размещена на сайте проекта «Адвокаты успешного бизнеса». Там указано, что Каминская имеет опыт работы больше 30 лет. По данным сайта, она имеет звание «Почетного адвоката России». Кроме того, она обладает медалями I и II степени «За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан».

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