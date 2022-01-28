Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 9:05

Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила оплату кофе в мобильном приложении на всей территории присутствия сети

Сервис покупки топлива и кофе онлайн на АЗС «Газпромнефть» через мобильное приложение доступен на всей сети
КомментироватьОставить комментарий(0)
Онлайн оплата кофе и топлива в приложении сети "Газпромнефть". Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

Онлайн оплата кофе и топлива в приложении сети "Газпромнефть". Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

«Газпромнефть» доработала функционал онлайн-продажи горячих напитков для клиентов, предпочитающих бесконтактную оплату.

Онлайн-оплата кофе, даже без заправки, действует во всех регионах присутствия сети АЗС «Газпромнефть» в России для смартфонов на платформах Android и iOS. Пользователь выбирает удобный способ оплаты - банковской картой, Apple Pay или G-Pay, бонусы программы лояльности «Нам по пути».

Клиенты АЗС «Газпромнефть», которые используют мобильное приложение сети, могут участвовать в акции «Выгодно вместе». По условиям акции при приобретении кофе, а также оплате топлива от 30 литров в одном чеке можно получить скидку 1 рубль с каждого литра. Акция стартует с 1 февраля 2022 и продлится до конца марта.

БИЗНЕС-ПРЕСС
0