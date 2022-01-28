«Младенца нашли в моторном отсеке»: на Урале таксист, перевозивший женщину с тремя детьми, влетел во встречный грузовик

Водитель такси вылетел на встречку Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 315 километре трассы «Пермь-Екатеринбург» утром, 28 января, произошла страшная авария, в результате которой водитель легковушки погиб на месте, месячный малыш скончался в медучреждении, его мама и еще двое детей попали в больницу.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet по неустановленной причине допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

От удара от переда легковушки буквально ничего не осталось. Остальная часть автомобиля превратилась в груду помятого железа. Как рассказали в ГИБДД, месячного малыша после столкновения нашли практически в моторном отсеке легкового авто.

В момент ДТП 22-летняя женщина и трое ее детей находились на заднем пассажирском сиденье: мама посередине с младенцем на руках, слева и справа - дети пяти и девяти лет. Никто их них не был пристегнуть ремнем безопасности, а дети ехали без специальных кресел.

Сейчас женщина и ее пятилетняя дочка находятся в реанимации, девятилетнего сына доставили в травматологию.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что женщина с детьми направлялась в Челябинскую область. Машину Chevrolet она заказала, как такси - погибший подрабатывал извозом. Его стаж составлял 7 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался четыре раза. Предварительно, причиной ДТП могло стать утомленное состояние 49-летнего водителя.

40-летний водитель ДАФ, в который влетела машина такси, остался цел. Он рассказал, что ехал из Екатеринбурга в Красноуфимск для разгрузки, когда неожиданно на его полосу выехал автомобиль. Насколько смог он отъехал вправо, но столкновения избежать не удалось.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не совершать необдуманных маневров и управления в утомленном состоянии. Кроме того, следует помнить, что перевозить детей в автомобиле необходимо только в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу.