Без машин и с отдельной площадкой для любителей кальяна: в Екатеринбурге благоустроят набережную Верх-Исетского пруда

Опрос затрагивает участок набережной от улицы Лоцмановых до улицы Плотников. Фото: екатеринбург.рф

На сайте мэрии Екатеринбурга сегодня, 28 января, начался опрос. У горожан интересуются, как нужно благоустроить набережную Верх-Исетского пруда на участке от улицы Лоцмановых до улицы Плотников. Дело в том, что застройщик «Астра-Девелопмент» возводит на нем жилой комплекс Белый Парус и планирует одновременно благоустроить примыкающую к нему набережную.

- Набережная будет общедоступна для всех горожан, - отмечает Андрей Молоков, главный архитектор Екатеринбурга. – Мы считаем, что характер набережной должен быть природный. Там должна сохраниться природная часть береговой линии, должно быть озеленение.

Сам же опрос горожан позволит ответить на вопросы, что еще добавить на набережную – какими функциями ее наполнить.

- Опрос поможет сформировать техническое задание. На его основе будет разработан эскизный проект, который будет выноситься на общественное обсуждение, - добавил Андрей Молоков. – Мы сделаем востребованный, качественный и нужный для города проект этого участка набережной.

Поучаствовать в опросе можно на сайте «екатеринбург.рф». Он будет длиться до 11 февраля. Там, среди прочего, спрашивается, какие зоны отдыха вы хотели бы видеть на набережной: прогулочные, зоны для отдыха, спортивные, игровые или что-то другое.

- Когда будет обсуждение эскизного проекта, пройдут встречи с местными жителями, - уточнил главный архитектор Екатеринбурга.

Также в мэрии отметили, что после благоустройства уже будет нельзя подъехать к воде на машине, чтобы спустить лодку, например, как сейчас многие делают. Сложнее станет и группам молодых людей, которые приезжают на набережную с кальянами, чтобы покурить их.

- Машины однозначно туда не будут подъезжать. Мы сделаем пешеходную и велосипедную зону, - объясняет Андрей Молоков. – А для любителей кальянов, если какая-то зона будет предусмотрена, то они там будут, а если нет, то нет.

Пока нет точных данных о том, когда начнутся строительные работы. Но в мэрии объясняют, что с учетом работ на проектирование, стартовать они могут минимум через год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая парковка, интерактивный фонтан и газон вместо асфальта: в парке Маяковского показали, как он изменится в ближайшие годы

На то, чтобы переделать его, уйдет 3-4 года (Подробнее)

В мэрии Екатеринбурга назвали парки, которые нужно благоустроить

Горожанам предложили дополнить список, чтобы затем выбрать на голосовании, где провести работы в первую очередь (Подробнее)