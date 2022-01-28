В Екатеринбурге сел самолет со сработавшим датчиком разгерметизации салона

Воздушное судно летело из Самарканда в столицу Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту «Кольцово» сел самолет со сработавшим датчиком разгерметизации салона. Борт летел из Самарканда в Екатеринбург. Рейс выполняли «Уральские авиалинии», сообщает Уральская транспортная прокуратура.

- На борту - 159 пассажиров, 6 членов экипажа. Экстренные службы аэропорта «Кольцово» находились в режиме готовности к принятию воздушного судна, - говорится в сообщении.

Аварийный сигнал о технической неисправности воздушного судна поступил в аэропорт в 10:01 28 января. Посадка прошла успешно. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В «Уральских авиалиниях» «КП-Екатеринбург» рассказали, что ничего серьезного не случилось. Датчик сработал уже на подлете к аэропорту, когда самолет был над Челябинском.

- Просто сработал датчик. Ложная тревога. Там ничего нет, - заявил перевозчик.

Ранее, 12 января, в аэропорт «Кольцово» экстренно вернулся самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Борт вылетел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, но вынужден был вскоре лечь на обратный курс. У воздушного судна сработал датчик не закрывшихся створок шасси. Посадка прошла успешно. Пассажиров отправили в Санкт-Петербург на другом самолете.

А в сентябре 2021 года в «Кольцово» экстренно вернулся пассажирский самолет, который совершал рейс из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону. У авиалайнера отказал левый двигатель. На борту находилось 103 пассажира, из них трое детей и шесть членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.

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