«Они могли попасть в секту»: Жительница Екатеринбурга хочет найти сводных сестер, которых забрали в детдом у ее матери-инвалида

Из-за череды произошедших событий 30-летней Вере пока не удалось восстановить связь с девочками. Фото: предоставила Вера Ионина.

Жительница Екатеринбурга Вера Ионина (Воробьева в девичестве) давно разлучилась со своими сводными сестрами. Опека забрала девочек от ее матери-инвалида еще в 2011 году. Из-за череды произошедших событий 30-летней Вере пока не удалось восстановить связь с девочками. Сама она замужем, у нее двое детей. Но Вера не теряет надежду найти сестер.

РАЗВОД И НОВАЯ НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СЕМЬЯ

Эта история началась в 2000-х годах. Семья Ольги и Сергея Воробьевых жила в квартире на Сортировке. Они были в браке 11 лет, за это время у них появилась дочь Вера. Сергей работал на автобусном предприятии, а Ольга была бухгалтером в одной из компаний. Когда Вере было 11 лет, родители приняли решение развестись. Дочка осталась с отцом Сергеем в двухкомнатной квартире, а ее мама Ольга ушла к другому мужчине.

- Как мне рассказала моя мама, она разлюбила папу. Он ее начал раздражать и его бытовые привычки ей не нравились. Разошлись без скандалов. С новым мужчиной она жила в гражданском браке, - рассказывает дочь Вера.

Дочка Вера жила с отцом Сергеем в двухкомнатной квартире, а ее мама Ольга ушла к другому мужчине. Фото: предоставила Вера Ионина.

Сама Ольга говорит, что они с Верой поддерживали связь и тогда и сейчас. Ее нового мужчину звали Владимир Богачевский. Но их совместная счастливая жизнь была недолгой.

- Мы повстречались с Владимиром в 2004, влюбились и начали просто жить вместе. Потом, 16 сентября 2005 у нас появилась дочка Вероника. Я ей дала фамилию отца – Богачевская. Шустрая она у нас была. А когда девочке исполнилось два месяца, то у Владимира обострился панкреатит. Он провел в реанимации 21 день, врачи ему сделали операцию, но он не пришел в себя и умер, - рассказывает Ольга Воробьева.

После этого Ольга воспитывала Веронику в одиночестве. Женщине было тяжело, но помогали справляться с маленьким ребенком ее родители – Евдокия и Борис. В 2008 году Ольга познакомилась с Виктором Морсковым. Пара также не регистрировала свои отношения.

- Мы жили с Витей хорошо, он с теплом принял мою дочь Веронику. Тогда и подумали, что было бы неплохо бы нам завести общего ребенка. Так и появилась Даша. Девочка родилась 20 октября 2008 года. Она была такой здоровенькой, розовощекой. Ей исполнилось два месяца, но Виктор скончался от туберкулеза, - продолжает Ольга.

Подруги девочек рассказывают, что их новая семья переехала. Фото: предоставила Ольга Воробьева.

Ольга вместе с дочками переехала в квартиру к родителям на Челюскинцев. Как уверяет Ольга, со своей мамой они были в хороших отношениях. Вот только с родным братом – Валентином были не в ладах. Тем не менее, семья как-то уживалась в небольшой двухкомнатной квартирке.

НЕ ЛЕЗЬ ПОД ТОВАРНЯК!

А в ноябре 2009-го беда произошла и с самой Ольгой. Она шла домой и решила сократить себе путь, пересекая железную дорогу.

- Я стала пролезать под поездом, потому что не хотела обходить дорогу. Перелезаю и понимаю, что поезд начал движение. А у меня шуба такая длинная была, ее затянуло под колеса. Так я потеряла обе ноги, - вздыхает Ольга.

Товарный поезд разделил жизнь Ольги на «до» и «после». Долгая реабилитация, инвалидная коляска и бесконечная депрессия – вот и вся повседневная жизнь Ольги. Женщина долго не могла принять свое новое положение. За дочерьми ухаживать было сложно. Ноги после ампутации болели, гноились. Она горстями ела обезболивающие и запивала их алкоголем. Еще хуже стало, когда от панкреатита в 2011 году умерла бабушка Евдокия.

- Я всё это время жила с отцом и только могла её навещать. Старалась хоть как-то поддерживать, с сестренками сидела. Вика была полненькой девочкой. А Даша очень гибкой, даже шпагат могла делать и на гимнастику ходила. После смерти бабушки опека заинтересовалась мамой-инвалидом и сестренками, - рассказывает дочь Ольги Вера Ионина.

Ольга передвигается на инвалидной коляске, иногда занимается рукоделием и делает куколок из пряжи. Фото: предоставила Ольга Воробьева.

Ситуация усложнилась тем, что Борис (отец Ольги) попросил Ольгу съехать из квартиры на Челюскинцев, ведь она не справлялась с материнскими обязанностями, вела нездоровый образ жизни. Да и, по словам Ольги, отец начал выпивать, а она отдавала всю пенсию по потере кормильца Борису.

- Девочки жили с дедушкой. Старалась приезжать к ним, но сам дед считал, что Вике и Даше мать-инвалид не нужна. Он старался отгородить меня от них. Подарки им передавала через Борю. Он на порог меня даже не пускал. Поэтому, я жила отдельно, в коммуналке в Чкаловском районе. Дочки фактически прописаны в моей комнате 9 квадратов. Я ежемесячно за них платила 5 000 рублей, - рассказывает Ольга.

Старшая сестра Виктория, по словам подруг девочки не имела права с ними переписываться в соцсетях. Фото: предоставила Вера Ионина.

Так прошел год. А уже в 2010 соцработники пришли в квартиру к дедушке Борису и забрали детей. Ведь пенсионер был не в состоянии воспитывать двух маленьких детей.

- Дедушка так и не успел рассказать, как именно это произошло. Сестренки играли в комнате. В квартиру пришли полицейские. Его вообще никто не спрашивал, видимо уже было готово какое-то заключение на изъятие детей. Их выволокли из комнаты, увезли. Дедушка говорит, что мамы в этот момент рядом не было, - вспоминает Вера.

АДРЕС ЗНАЛ ТОЛЬКО ДЕД

Естественно, что адрес и местонахождение девочек родной матери не сообщали. Девочек отправили в детский дом на ЖБИ. По словам Ольги, так как детей изъяли, то женщине было запрещено видеться и общаться с дочками, а также знать какую-либо информацию о их судьбе. Искать она их сначала пыталась, но все было тщетно. Вероника Богачевская и Дарья Воробьева прожили в детском доме год. Потом, для девочек нашлась новая мама. Она была против общения с прежней родней. Их новый адрес знал только дед Борис, но своей дочке и внучке он его не разглашал. Боялся, что выпивающая мама объявился к приемной.

- Мне б только знать, что с ними все хорошо, что у них есть свой угол и где жить. У них вообще столько родственников, но нас разлучили. А еще, дед мне рассказывал, что вдень рождения Вики и Даши он приходил к их дому с подарками, а приемная мать его не пустила. Говорила, что девочки должны забыть старую семью. В ноябре 2015 года деда не стало. Он умер в полном одиночестве, а его тело лежало 10 дней в квартире, - рассказывает Вера.

С тех пор, как не стало дедушки Бориса, Вера не может восстановить связь с сестрами.

- Мне мой родной брат Валентин рассказывал по телефону, что видел девочек на прогулке с матерью в районе ВИЗа. Девочки ходили в платочках, у них были длинные одежды. Зачем детей наряжать в платок? Может они попали в какую-то секту? Как он рассказал, их новый отец в прошлом отбывал наказание в тюрьме, - рассказывает Ольга. – Но с братом мы больше не общаемся, поругались из-за того, что он отказал в помощи на лечение моего внука.

Новый адрес, по которому проживали Вика и Даша знал только дедушка Борис. Фото: предоставила Ольга Воробьева.

Сейчас старшая сестра Вера хочет найти Веронику и Дашу, чтобы хоть как-то воссоединиться и узнать, где девочки будут жить после совершеннолетия и как теперь чувствуют себя в новой семье. В детский дома Вера не обращалась, потому что не знает, куда их забрали. Ее мама Ольга пыталась искать детей с помощью органов опеки. Но по ее словам, сотрудники ПДН приходят к ней в «коммуналку» и сами спрашивают, где находятся Вера и Даша. Обращалась Ольга и в полицию, но там, по ее словам, ей сказали, что с девочками все хорошо.

Вчера, Вера Ионина нашла в «Инстаграме» знакомую, которая несколько лет жила во дворе вместе с Викой и Дашей. Девочка рассказала, что их семья переехала четыре года назад.

- Она видела их около четырех лет назад. Сейчас эта девочка ничего про них не знает. Но она утверждает, что родители православные и Веронике дали телефоном пользоваться только в 12 лет. Переписываться с подружками ей запрещали. Вероника учится в какой-то православной школе, Даша, наверное, тоже, - рассказала Вера Ионина.

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