На Урале в столкновении двух грузовиков погибли два человека

На участке, где произошла авария, движение транспорта осуществляется по одной полосе Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 246 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» около четырех часов утра, 28 января, произошла смертельная авария, в которой погибли два человека – водитель и пассажир грузового Hyundai.

- По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону города Тюмени, по неустановленной причине допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль Renault с полуприцепом под управлением водителя 1970 года рождения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

По данным ГИБДД, за рулем Hyundai находился 31-летний мужчина, имеющий стаж вождения шесть лет. За нарушения ПДД его пять раз привлекали к административной ответственности. Личность погибшего пассажира сотрудниками полиции еще устанавливается.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель Renault рассказал сотрудникам ГИБДД, что остановился на проезжей части, прижавшись при этом к правому краю, ближе к барьерному ограждению из-за поломки. Он стал ждать, когда ему привезут нужную для ремонта запчасть и, чтобы другим участникам движения было его видно, включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки. Когда в его автомобиль влетел Hyundai, он находился в кабине и почувствовал сильный удар.

В ГИБДД отметили, что водитель Renault прошел медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв. За рулем он ездит 18 лет и к ответственности за нарушение ПДД привлекался три раза.

Оба автомобиля в момент ДТП перевозили грузы. В прицепе автомобиля Renault находилось 20 тонн труб разного диаметра, в грузовике Hyundai - кеги и пустые пластиковые бутылки.

Сейчас на участке, где произошла авария, движение транспорта осуществляется по одной полосе. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они оказывают помощь водителям при проезде.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим и напоминает, что при первых признаках усталости необходимо сделать остановку в предназначенном для этого месте. Также в ГИБДД отмечают, что если при управлении у водителя ухудшилось самочувствие, необходимо обратиться за помощью к специалистам, но прежде обязательно остановиться, чтобы избежать трагических последствий.

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