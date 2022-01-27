На 14 февраля можно съездить в романтическую поездку по России Фото: Алексей БУЛАТОВ

День Святого Валентина, День защитника Отечества – это поводы отправиться в праздничные дни со своей второй половинкой в другой город, чтобы сменить обстановку и провести время вдвоем. Рассказываем, куда слетать в феврале 2022 года из Екатеринбурга в туры по России.

– Туры на 14 и 23 февраля по России более востребованы, чем за рубеж, потому что кратковременные романтические поездки за границу фактически не привлекательны. А внутри России – особенно в соседние области Челябинскую, Тюменскую, безусловно, – сообщил журналисту «КП-Екатеринбург» Президент Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Туры на 14 и 23 февраля по России более востребованы, чем за рубеж Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации эксперта, кроме туров по соседним регионам, наиболее пользуется спросом в феврале туры в Сочи, Республики Кабардино-Балкарию и Татарстан, Калининградскую и Калужскую области. Свердловские туристы предпочитают и экстремальный отдых – так в феврале популярно восхождение и катание на горных лыжах на Эльбрусе.

Неизменными лидерами среди туров по России в феврале являются поездки из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург.

Журналист «КП-Екатеринбург» пообщалась с представителями турагентств, чтобы приобрести тур на двоих человек на неделю, и чтобы дата выпала на 14 февраля 2022 года.

По информации турагентств Екатеринбурга, готовой программы на праздники в феврале 2022 года нет. Они подбирают предложения под индивидуальные запросы.

наиболее пользуется спросом в феврале туры в Сочи, Москву, Санкт-Петербург Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Если вы, допустим, хотите больше посмотреть Калининград, мы с вами смотрим на какую дату вам удобно поехать, что вы хотите посмотреть, какой у вас бюджет и предлагаем варианты, – рассказывает оператор турагентства ANEX Tour.

Так, можно слетать в тур из Екатеринбурга в любой город и самостоятельно выбрать экскурсии уже на месте.

– Можно сделать так: вы приобретаете билеты, мы бронируем гостиницу. На данный момент конкретных туров нет. Билеты на экскурсии можно приобрести уже в самой гостинце, – рассказали в турагентстве Coral Travel.

СОЧИ

Поездка из Екатеринбурга в Сочи на двоих на семь ночей составит 33 тысячи рублей Фото: Виктор КЛЮШКИН

Поездка в Сочи из Екатеринбурга на двоих человек на семь ночей у турагентства PEGAS Touristik составит 33 тысячи рублей. Туда входит перелет, трансфер, проживание в трехзвездочном отеле и завтраки.

Поездка в Сочи из Екатеринбурга но двоих человек на семь ночей у турагентства «Слетать.ру» будет стоить 31 тысячу рублей. В стоимость включены перелет в обе стороны, трансфер и проживание с питанием.

Программу себе могут сформировать сами туристы. Здесь посмотреть можно на Дачу Сталина, Олимпийский парк, Форелевое хозяйство, а также водопады и каньоны.

КАЛИНИНГРАД

Для тех, кто хочет погулять в Калининграде без привязки к экскурсионным программам турагентство ANEX Tour предлагает поездку на двоих на семь ночей за 52 тысячи рублей. В стоимость входит перелет туда и обратно, номер в отеле и завтрак.

Для тех, кто хочет заполнить романтическую неделю экскурсионными программами в Калининграде, стоимость тура составит 65 тысяч. Сюда входит перелет туда и обратно, проживание в отеле и экскурсии: «Королевский Кранц» и «Кёнигсберг и Калининград».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Туроператоры предлагают экскурсионную программу «Классический Петербург» на шесть ночей для двоих Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Здесь туроператоры предлагают экскурсионную программу «Классический Петербург» на шесть ночей для двоих. Так, по этой программе свердловские туристы посетят Петергоф, Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Храм Спаса на Крови.

Поездка в Санкт-Петербург из Екатеринбурга на двоих на семь ночей от турагентства «Клуб путешествий Крылья» составит 36 тысяч рублей без перелета. Сюда входит проживание в четырехзвездочном отеле, завтраки и билеты.

Плюс прямой перелет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и обратно 9 тысяч рублей на одного в зависимости от тарифа.

МОСКВА

Тур из Екатеринбурга до Москвы на двоих человек на семь ночей от турагентства PEGAS Touristik составит 33 тысячи рублей. Сюда входит перелет без багажа, за него нужно доплатить 4 тысячи рублей и проживание. Экскурсии доплачиваются отдельно примерно 2-3 тысячи на человека.

Эта поездка участвует в акции Кэшбэк, где от поездки возвращается стоимость от поездки в 20 процентов. Чтобы проценты вернулись, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте и оплатить поездку картой «Мир».

ТЮМЕНЬ

Тем, кто мечтает отдохнуть на февральские выходные, предлагаются однодневные туры. Так, есть тур на Тюменские горячие источники. На выбор есть источник «Верхний бор» и «Советский».

Купание в «Верхнем бору» составит четыре часа. И будет стоить 2 тысячи 400 рублей на человека. Купание в «Советском» подешевле – тут купание в три с половиной часа будет стоить 1 тысяча 800 рублей на одного туриста.

- В Спа-тур в Тюмень мы формируем группы на один день. Ближайшая группа есть на 19 февраля. Выезжаем в 7 часов 30 минут утра, возвращаемся где-то в 23 часа 30 минут, - сообщила оператор турагентства «АРТ-трэвэл».

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