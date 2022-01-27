«Это был человеческий фактор»: школьникам из Режа по ошибке задали прочитать «взрослую» сказку Пушкина

Теперь в Реже поэмы Пушкина снова в тренде. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Пушкин снова в тренде. Как минимум в уральском городе Реж, где все теперь обсуждают одно из его произведений - «Царь Никита и 40 его дочерей». Дело в том, что это «взрослая» сказка Александра Сергеевича. В ней в стихах рассказывается о царе, чьи дочери родились без половых органов, о ведьме, которая им поможет, и о гонце, что доставит шкатулку недостающих «запчастей». А на слуху у всех она в Реже потому, что эту сказку случайно задали на дом прочитать четвероклассникам из местной школы.

- В электронном дневнике появилось задание – за выходные прочитать сказку «Царь Никита и 40 его дочерей», - рассказала порталу E1.ru мама одного из учеников. – Я прочитала фрагмент и не поверила. Не надо такое ему читать.

В городском управлении образования рассказали, что уже знают о ситуации. В руководстве школы же объяснили случившееся случайностью, связанной с тем, что домашние задания сейчас выдаются не по старинке – под диктовку учителя с записью в классический бумажный дневник – а через электронный дневник. Якобы случайно вместо «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» в задании появился «Царь Никита и 40 его дочерей».

- Это был человеческий фактор. Все, что я могу сказать, - прокомментировала «Комсомолке» Светлана Шишканова, директор школы.