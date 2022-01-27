Синоптики пообещали резкое потепление жителям Екатеринбурга и Свердловской области в феврале

При этом осадков станет больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале жителей Екатеринбурга ждет потепление до +1 градуса. Об этом говорится на сайте Gismetio.

В ночь на 29 января в городе похолодает до -20 градусов. Днем воздух прогреется до -13 градусов. Будет пасмурно. В воскресенье днем столбик термометра покажет -11 градусов. А уже в понедельник, 31 января, воздух прогреется до -3 градусов. Такая температура будет держаться на протяжении трех дней до 2 февраля.

В четверг, 3 февраля, синоптики ожидают +1 градус тепла и мокрый снег. Погода будет пасмурной. Такая же температура и осадки будут наблюдаться 4 февраля. В субботу, 5 февраля, начнется похолодание. Столбик термометра опустится до -4 градусов.

Главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко в разговоре с «КП-Екатеринбург» также заявила о потеплении в Свердловской области в первых числах февраля.

- Сейчас мы находимся на периферии сибирского антициклона, который обеспечивает всегда зимнюю морозную погоду. К началу февраля этот антициклон отступит. Будут поступать атлантические массы с юга, в том числе и с южных морей, поэтому будет потепление, - объяснила она.

Кроме того, синоптик добавила, что до конца января осадков практически не будет. А в начале февраля их станет больше. Также усилится ветер.

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