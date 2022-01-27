Самостоятельные прогулки по Екатеринбургскому зоопарку стали увлекательнее с квестом-путеводителем

Фото предоставлено екатеринбургским зоопарком

Такой вид экскурсий позволяет сохранять социальную дистанцию у вывесок с описанием видов и пород животных.

Всю информацию о том или ином питомце, ареале его обитания, привычках, рационе питания и т.п. взрослые посетители могут почерпнуть из бесплатного аудиогида, созданного МТС. А затем ответить на вопросы, возникающие у детей, а также предложенные составителями квеста.

Фото предоставлено екатеринбургским зоопарком

За дни новогодних каникул в «тигрином квесте» поучаствовало более 3000 детей и взрослых. Как зовут пум зоопарка? Сколько весит тигрица Хинду, если измерять её в ягуарунди? Увлекательные загадки, ребусы и задания делают прогулку по зоопарку весёлой и азартной. Потому что все прошедшие квест ребята получают в награду новогодний магнит с изображением амурского тигра Джагара – символа 2022 года!

Квест-путеводитель «Тигр и его семейство. Большое путешествие с аудиогидом от МТС», а также подарок можно получить при посещении зоопарка только до конца зимы.

СПРАВКА

Екатеринбургский зоопарк – старейший зоопарк в азиатской части России. Здесь проживает более 1200 особей 360 видов животных. Несмотря на сложные условия уральского климата в зоопарке благополучно проживают и размножаются самые разнообразные животные от экзотических кинкажу до всем знакомых лисиц, от крохотных кивсяков до двухтонной слонихи Даши. Поход в зоопарк - это не просто развлечение, но и наблюдение, изучение и привлечение внимания к проблеме защиты животных и сохранения биоразнообразия нашей планеты. Животные зоопарка получают весь необходимый ветеринарный уход.