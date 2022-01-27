В Свердловской области средняя цена на бензин перешагнула отметку в 50 рублей

Цена на топливо преодолела психологическую отметку в 50 рублей за литр Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области средняя цена на бензин марки АИ-95 перешагнула отметку в 50 рублей за 1 литр. Эти данные приводит Свердловсктат.

Сейчас средняя стоимость бензина марки АИ-92 составляет в Свердловской области 46,52 рубля за литр, марки АИ-98 – 58,73 рубля за литр, дизельного топлива – 54,3 рубля. На некоторых автозаправочных станциях стоимость бензина отличается от средних показателей, там бензин стоит дороже.

О том, почему автовладельцы продолжат покупать постоянно дорожающий бензин, на радио «Комсомольская правда» рассказал автоэксперт Кирилл Форманчук.

- Действительно, стоимость владения автомобилем растет из месяца в месяц. Растет достаточно быстро, и, во многом, неоправданно. Это связано не только с ростом стоимости бензина, еще увеличивается цена на расходные материалы, например, на зимние колеса. На них увеличилась цена практически на четверть в начале сезона, предвижу, что будет подорожание и летних колес, - рассказывает Кирилл Форманчук.

Пользоваться автомобилем все дороже и дороже Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам эксперта, повысилась стоимость вех работ, связанных с автомобилем, в сервисных мастерских, монтажных мастерских.

- Фактически никакой альтернативы личному автомобилю нет. Каршеринг достаточно дорог, такси тоже достаточно дорого для повседневной эксплуатации. Общественный транспорт не такой комфортный, и маршруты его не всех утраивают, да и ходит он достаточно нерегулярно, - говорит автоэксперт.

Кирилл Форманчук утверждает, что есть альтернатива бензиновому автомобилю, это электромобиль, но пока инфраструктура зарядных станций не развита.

- В ближайшие годы не планируется каких-то серьезных изменений по развитию сети электрических зарядных станций. Поэтому, видимо, придется людям экономить, как они экономили до этого, на запчастях, расходных материалах, техническом обслуживании, - заключает эксперт.