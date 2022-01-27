Квадрокоптер уже дарили. Беспроигрышные варианты для подарка техногику

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Без паники — вашего друга можно удивить супертехнологичной линейкой бытовых приборов от Polaris IQ Home. Пользователь сократит время на бытовые задачи и сможет вдоволь наиграться с новыми гаджетами.

Прокаченный гик оценит в бытовых приборах молниеносную скорость исполнения команд, бесперебойное программное обеспечение с оперативной технической поддержкой на русском языке и управление, как игрушкой. Все продукты IQ Home управляются со специального приложения на смартфоне и при помощи Алисы.

Как вам робот, которому можно дать имя? И лежа на диване попросить убрать просыпавшийся на пол попкорн, при этом управлять им, как машинкой на дистанционном пульте? Впечатлены? Тогда расскажем подробнее!

Вместо квадрокоптера

Робот-пылесос Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua станет удачным подарком для тех, кто любит радиоуправление. Наравне с квадрокоптером робот может управляться со смартфона, как игрушка. На экране смартфона есть дисплей, в котором предусмотрено управление, аналогичное джойстику. Вы можете отправлять робота в любую точку квартиры, нажимая кнопки «вправо», «влево», «вверх» или «вниз». Если вы увидели, что ваша собака просыпала корм, то робот сможет убрать только эту грязную зону.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Высокая скорость

Робот мгновенно откликается на команды со смартфона и выполняет их с высокой точностью, без замедления и ошибок. Можно устроить гонку с роботом по аналогии с машиной на управлении, а заодно пропылесосить поверхности.

Управление через умный дом

Роботом можно эффективно управлять через голосовых помощников. Гика приятно удивит команда: «Алиса, начни уборку!». При этом упоминать слово «робот» или указывать его модель нет необходимости. Общаться с техникой, как с человеком, — всегда важно для ценителей современных технологий.

Можно присвоить имя и изображение

Робота можно персонализировать: придумать ему имя и назначить в приложении иконку. Попросите Алису, чтобы «Марсик» начал убираться, и наблюдайте за его действиями на карте смартфона. Назначьте ему одну из пяти иконок, среди которых котик, робот или смайлик.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Таким образом, в доме вместо робота-пылесоса, появится домашний питомец, который способен молниеносно откликаться на свое имя по первой команде хозяина, при этом конкурировать по интерфейсу с другими игрушками, а еще и убирать дом.

Работа без сбоев

Увлеченный техникой человек всегда обратит внимание, насколько продумано приложение и как удобно с ним работать. Приложение IQ Home разработано специально для умной техники Polaris. Оно работает на серверах, расположенных в России и Европе, и имеет оперативную русскоязычную поддержку в чате.

Семья IQ Home

Вы можете не ограничиваться роботом и собрать целую коллекцию умной техники у себя дома. Приборы будут управляться с одного приложения через смартфон или с помощью Алисы. Например, чайник Polaris PWK 1725, который можно включить из соседней комнаты, не отрываясь от компьютерной игры. Или увлажнитель воздуха Polaris PUH 9105, в котором можно настроить расписание работы. При этом в приложении или через Алису всегда можно проверить, что делает в данный момент прибор, какая температура в чайнике и какая влажность дома. Ко всему прочему, линейка IQ Home имеет футуристичный дизайн, соответствующий высокой технологичности приборов.