На свердловской трассе в жуткой аварии погиб человек

Легковушку разорвало на части Фото: telegram-канал "Инцидент Каменск-Уральский"

На трассе Екатеринбург - Каменск-Уральский, в районе деревни Камышево утром, 27 января, произошла жуткая смертельная авария.

- На место выехали сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства. По предварительным данным, Skoda выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Также предварительно известно, что в аварии погиб один человек - водитель легковушки. Его личность сейчас устанавливается.

Очевидцы рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», что на место ДТП приехали две бригады скорой медицинской помощи.

На видео с места аварии видно, что от удара у длинномера на проезжую часть высыпался груз - стройматериалы. При этом сама машина почти цела, чего не скажешь о легковушке - она превратилась в груду железа. Кроме того, у Skoda оторвало заднюю часть.

Позже выяснилось, что за рулем Skoda находилась 25-летняя девушка. Она скончалась до приезда медиков.

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