Все свиньи в хозяйствах, где были зафиксированы случаи заболевания, будут уничтожены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снова произошла вспышка африканской чумы свиней. На этот раз животные оказались заражены в Карпинске. Информацию об этом разместили на официальном сайте города.

- Администрация ГО Карпинск сообщает, что на территории Карпинска зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, - сообщается на сайте. - С целью сбора информации о наличии поголовья свиней, начиная с 27 января 2022 года, на территории городского округа Карпинск будет проводиться обход личных подсобных хозяйств.

Также там добавили, что в дальнейшем информация будет передана в Департамент ветеринарии Свердловской области для проведения мероприятий по изъятию свиней у владельцев.

- Департамент ветеринарии Свердловской области проводит комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами, включая масштабную дезинфекцию, которая уничтожает возбудителя вируса, - рассказал директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. - Подчеркиваю, африканская чума свиней для человека опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами, которые и предпринимаются всеми ответственными службами.

Чтобы остановить распространение инфекции все свиньи в тех хозяйствах, где были зафиксированы случаи заболевания, будут уничтожены. Отмечается, что владельцы животных имеют право на возмещение ущерба, полученного в результате изъятия животных. Источник заражения сейчас устанавливается специалистами.

Напомним, что ранее вспышка африканской чумы свиней произошла осенью 2021 года в Камышловском районе Свердловской области. Известно, что животные заболели из-за того, что их владелец кормил их необезвреженными столовыми отходами.

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