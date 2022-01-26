Уральский прыгун с трамплина Илья Маньков об олимпиаде в Пекине: «Прошу маму не смотреть мои старты»

Фото: предоставлено Ильей Маньковым

До открытия зимних олимпийских игр в Пекине остается всего десять дней, и спортсмены со всего мира активно готовятся к главному старту четырехлетия. Свердловская область также отправит на состязания пять своих атлетов, еще двое числятся в списке запасных. Самым младшим в делегации Среднего Урала является 18-летний Илья Маньков из Нижнего Тагила, который выступает в прыжках с трамплина. В разговоре с «КП-Екатеринбург» юный прыгун рассказал о своих кумирах и почему семья не смотрит его выступления.

- В прыжки с трамплина я попал абсолютно случайно. Когда мне было девять лет, мы с другом проходили мимо спортивной школы «Аист» и решили попробовать свои силы. Хватило пары попыток, чтобы меня заметили, хотя я особо не понимал, что нужно делать, было страшновато, после этого тренер пригласил заниматься более основательно, так и пролетели девять лет, - смеется Илья Маньков.

Фото: предоставлено Ильей Маньковым

За это время спортсмен успел поучаствовать в юношеских Олимпийских играх 2020, стать победителем первенства России и пробиться в состав взрослой команды, которая выступает на этапах Кубка Мира.

- В детстве моим кумиром был словенский прыгун Петр Превц, наблюдал за ним и мечтал выступать как он. Сейчас такого нет, нужно самому становиться примером, соперников не обожествляем, с любым можно бороться, все придет со временем и опытом. К олимпиаде тоже примерно так и относимся, не делаем из нее что-то сверхважное, представляем, что это обычный этап КМ, - продолжает спортсмен.

Илья Маньков рассказывает, что его семья совсем не ожидала, что он попадет в олимпийский состав в столь юном возрасте: за него болеют мама и старшая сестра. Примечательно, что сам прыгун просит родственников не смотреть его выступления, он знает, что мама будет сильно переживать и волноваться.

Фото: предоставлено Ильей Маньковым

Сейчас команда находится на финальном сборе в австрийском Рамзау и прибудет в олимпийскую столицу 31 января. Программа прыжков с трамплина начинается на следующий день после открытия игр, то есть 5 февраля. По словам спортсмена, он точно выступит в личном первенстве, от которого будет зависеть, попадет ли он в командные соревнования

- Волнуюсь ли я перед стартом? Особых ритуалов у меня нет, просто стараюсь не думать об этом, за сутки до соревнований стараюсь переключаться: играем в футбол, баскетбол и прочие игры, за пару минут до прыжка делаю дыхательную гимнастику, и все, это работает, - делится уралец.

По словам Ильи Манькова, обидно, что сборная нашей страны не сможет выступить под национальным символом: спортсмены хотят видеть триколор на церемонии открытия и закрытия. Так как это невозможно, они чувствуют себя обделенными, при этом уралец еще не видел олимпийскую экипировку, на которой отсутствует наш флаг, для него получение формы станет сюрпризом.