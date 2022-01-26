Полная неразбериха: Жительнице Екатеринбурга выдали одновременно положительный и отрицательный результат ПЦР-теста на ковид

Результаты тестов были диаметрально противоположными Фото: Алиса ТИТКО

Юрист из Екатеринбурга Екатерина уже год работает в Москве. За все время пандемии она ни разу не болела коронавирусом. Но 19 января Екатерина почувствовала, что заболела.

- У меня была невысокая температура – 37,3, болела голова и горло. Еще был кашель. Я решила уйти на пару дней на удаленку. Через какое-то время температура прошла, но голова по-прежнему ныла. Поэтому в надежде, что это простая простуда я пошла на работу, но перед этим на всякий случай зашла сделать экспресс-тест, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Екатерина.

Такие тесты жители столицы могут сдать в метро или в центрах госулуг. По времени эта процедура отнимает несколько минут, но самое главное сдать такой тест можно бесплатно. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР-тестом в 70% случаев.

В любом случае сейчас Екатерина вынуждена находиться на самоизоляции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник 24 января Екатерина сдала экспресс-тест в мобильном пункте, на МЦК «Площадь Гагарина». Он оказался положительным. Поэтому у нее тут же взяли ПЦР-тест.

- Сказали, что результаты придут мне по смс. С результатом экспресс-теста я пошла в свою районную поликлинику. Там я рассказала, что мне уже делали экспресс- тест и он показал коронавирус. Но врачи сказали, что это неважно, потому что результаты экспресс-теста не надежны и ей снова нужно сделать экспресс-тест, - продолжает Екатерина. – Он оказался отрицательным. Но я все-таки снова сдала ПЦР-тест.

Так как у Екатерины все еще были признаки ОРВИ ей выдали лекарства. А спустя сутки на телефон Екатерины поступили сразу два сообщения – отрицательный и положительный результаты ПЦР-тестов.

Результаты тестов озадачили пациентку. Фото: скан сообщения

- Невозможно определить, какой результат поступил из городской поликлиники, а какой из мобильного пункта. А все эти результаты были опубликованы на «Госуслугах», один с QR-кодом заболевшего, а второй отрицательный, - поделилась девушка. – Получается, что в метро мне сделали экспресс-тест – положительный, результат ПЦР-теста – отрицательный. Так как они обещали результат на следующий день то есть 25 января. А в больнице: экспресс-тест – отрицательный, а ПЦР-тест – положительный. Они обещали прислать свои результаты 26 января. Но все результаты пришли одновременно.

В любом случае сейчас Екатерина вынуждена находиться на самоизоляции. Через неделю, она планирует сдавать повторный ПЦР-тест, чтобы все-таки вернуться на работу. Кстати, ее коллеги тоже накануне чувствовали себя неважно и сдавали тесты, но получили отрицательные результаты.

Антигенный экспресс - тест проводится с отбором образца из носа и носоглотки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Соловьев, врач лабораторной диагностики:

- На сегодняшний день рекомендуется выполнять антигенный экспресс - тест с отбором образца из носа и носоглотки. Связано это с особенностями размножения омикрона. Он локализуется именно в верхних дыхательных путях. Если для анализа взят материал только из носа, то вероятность получить ложноотрицательный тест выше. При последовательном взятии мазка у одного, и того же человека, здесь нужно ориентироваться на результат. Если один результат теста положительный, то пациент должен воспринимать ситуацию именно как заболевание коронавирусом. Экспресс-тест он специфический и по чувствительности он уступает методу ПЦР, а по специфичности не уступает. Соответственно, если экспресс-тест положительный, то это означает, что он отреагировал на инфекцию и у человека высокий уровень антигенов к коронавирусу.

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