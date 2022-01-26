Бывший спортивный директор «Урала» требует с клуба 1,7 млн рублей: должны зарплату, отпускные и моральный вред

Изначально в иске фигурировала и компенсация морального вреда. Фото: ФК «Урал»

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга рассматривает гражданский иск к футбольному клубу «Урал». Бывший спортивный директор Евгений Алхимов требует выплатить ему 1,7 миллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в государственном органе.

- Истец Алхимов просит выплатить 171 202 рубля по зарплате, за неиспользуемый отпуск – 1 220 162 рубля, а также компенсацию по задержкам в размере 198 277 рублей и моральный вред за невыплату зарплаты и отпускных в размере 100 тысяч рублей, - рассказали «КП»-Екатеринбург в пресс-службе Орджоникидзевского суда.

В «Урале» лишь кратко подтвердили данную информацию.

- Да, есть такой судебный процесс. Но это дело касается исключительно клуба и Евгения Валерьевича. Спор между сторонами решит суд, - пояснили в пресс-службе ФК «Урал».

Стоит отметить, что Евгений Алхимов является одним из главных бомбардиров за историю екатеринбургской команды. В период с 2006 по 2008 года он забил более 30 мячей. А с 2013 по 2015 годы работал в селекционно-аналитическом отделе клуба. Сначала на должности специалиста, а потом и руководителя отдела.

Напомним, что накануне стало известно о переходе защитника Арсена Адамова из «Урала» в «Зенит».