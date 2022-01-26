Ректор Югорского государственного университета Роман Кучин про актуальные специальности, бюджетные места, особенности поступления в 2022 году и трудоустройство выпускников

Фото предоставлено пресс-службой ЮГУ

25 января, в День российского студенчества, на радио «Комсомольская правда» ректор Югорского государственного университета Роман Кучин ответил на самые популярные вопросы абитуриентов и их родителей:

Какие специальности наиболее популярны среди абитуриентов? Каковы особенности поступления и сколько бюджетных мест планируется в этом году? Как ВУЗ помогает своим студентам в трудоустройстве?

- Роман Викторович, расскажите, как завершился 2021 год для Югорского государственного университета? Что значимого произошло? Какими событиями для университета он запомнился?

- Одним из главных событий стали результаты приемной кампании. В прошедшем году набрали 1 387 человек. 40 % абитуриентов приехали из-за пределов Тюменской области. 98 человек - из Свердловской. Радует, что ребята с высокими баллами выбирают ЮГУ. Такие высокие показатели позволили в этом году получить на 30 % больше бюджетных мест (около 700).

В направлении наук важным достижением стало получение статуса карбонового полигона. В этом году начинаем работу по его оборудованию. А в рамках Западно-Сибирского НОЦ удалось выиграть мегагрант в размере 15 млн рублей на создание молодежной лаборатории. Будем исследовать современные методы генетической диагностики и определения видов грибов на территории региона. Таким образом, мы реализуем задачу создания качественного человеческого капитала в регионе и в стране в целом. Еще одним достижением считаю получение статуса и возможности открыть военный учебный центр. Уже в этом году мы будем отбирать первокурсников на военные специальности. Параллельно с высшим образованием у ребят появится возможность получить военную специальность и военный билет.

- Выбор вуза, направления обучения, специальности - очень важный и ответственный шаг для каждого абитуриента. А по каким направлениям проводится обучение в университете и какие наиболее популярные среди абитуриентов?

- В ЮГУ на сегодня функционирует четыре института. Институт цифровой экономики, институт нефти и газа, гуманитарный институт и юридический. Подготовка ведется более чем по 20 направлениям и специальностям, среди которых экономическая безопасность, туризм, экология и природопользование, атмосферная безопасность и прикладная геология, педагогика и психология. Есть программы бакалавриата и специалитета. Самыми популярными среди абитуриентов в прошлом году стали направления программной инженерии и журналистика.

Фото предоставлено пресс-службой ЮГУ

- Каковы особенности поступления в ЮГУ в этом году?

- Наш абитуриент может подать заявление на пять направлений, которые он выбрал. Для этого он может использовать дополнительные баллы, которые он набирает своей активностью. Это олимпиады, ГТО, волонтерская деятельность и другие показатели. Будет одна волна зачисления, при этом в первую очередь зачисляются призеры и победители всероссийских олимпиад и целевики. Для удобства абитуриентов работает центр дополнительного образования, где организуются подготовительные курсы в очном и заочном формате. Подробная информация о поступлении доступна на нашем сайте www.ugrasu.ru.

- В чем, на ваш взгляд, конкурентное преимущество ЮГУ перед другими университетами?

- Как минимум вижу три преимущества:

1. У нас очень современный кампус. На сегодня мы расселяем 100 % наших студентов в общежитие, которое представляет собой двухкомнатные квартиры. В каждой комнате проживает по три человека, есть свой санузел, душевая и кухня. Все общие помещения оборудованы видеонаблюдением, что обеспечивает нулевую преступность.

2. Средняя зарплата по региону. На сегодня средняя региональная цифра - это 70 000 рублей. Наши выпускники претендуют на эти деньги, некоторые получают гораздо больше. А востребованность в молодых специалистах высока на всех уровнях и предприятиях.

3. Каждый студент волен выбирать свою индивидуальную образовательную траекторию. Рекомендации формируется, исходя из запросов работодателей. Поэтому наши студенты не остаются без работы.

- Роман Викторович, для многих студенческая жизнь не только учеба, но и досуг, поиск себя, раскрытие своих талантов. Как у вас организована внеучебная жизнь студентов?

- Студенческая жизнь очень насыщенная. В прошлом году на студвесне мы стали вторыми по России и первыми в регионе. Активно развивается движение КВН. На базе ВУЗа организовано более 10 кружков по интересам: вокал, танцы, спортивные секции. Очень развито волонтерство. Например, к Олимпиаде в Сочи мы подготовили порядка 400 волонтеров. Сейчас ребята активно включаются в помощь в связи с ковидом. О спортивном направлении хотелось бы сказать отдельно. Шикарный спортивный комплекс состоит из 8 новых функциональных залов, среди которых баскетбольный, волейбольный и зал для мини-футбола. Всем желающим доступен и 50- метровый бассейн на 10 дорожек. Благодаря этому 12 студенческих спортивных команд разных направлений выступают на высоком уровне.

https://vk.com/ugrasu

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Фото предоставлено пресс-службой ЮГУ

- Как ВУЗ помогает в трудоустройстве?

- У нас есть центр карьеры и трудоустройства, который ведет активное взаимодействие с работодателями, что обеспечивает 100%-ное трудоустройство. Успешные выпускники параллельно начинают работу уже с третьего курса. И к выпуску имеют стаж работы и северный коэффициент. Кроме того, проводятся традиционные ярмарки вакансий.

Подробнее о направлениях и особенностях обучения в Югорском государственном университете слушайте на сайте https://radiokp.ru/ekaterinburg .