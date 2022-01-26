Следователь из Нижнего Тагила пять месяцев ездила на машине по поддельным правам

Ей грозит реальный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о подделке документов в отношении бывшего следователя отдела полиции № 19 Нижнего Тагила. Осенью прошлого года 26-летняя лейтенант юстиции попалась на фальшивых водительских правах. Все из-за парковки в неположенном месте. 11 ноября девушка бросила свой Nissan Almera под знаком «Остановка запрещена» на улице Космонавтов, и ушла в гости к подруге.

Вернувшись, она обнаружила, что иномарка исчезла. За время отсутствия эвакуатор увез автомобиль на штрафстоянку. Следователь приехала в дежурную часть, чтобы узнать, где искать любимую «ласточку». Там у нее спросили водительское удостоверение. После проверки по базе сразу стало ясно, что документ поддельный.

- Она работала в полиции с декабря 2020 года. А уже следующим летом купила права. Вот и получается, что по ним она ездила всего пять месяцев. И неизвестно сколько это еще бы продолжалось, если бы не неудачная парковка, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург.

Два месяца назад следователя уволили из МВД по отрицательным мотивам. Но отвечать перед законом все же придется. Сейчас ей грозит до двух лет лишения свободы. На момент публикации получить комментарий в пресс-службе СУ СК по Свердловской области не удалось.