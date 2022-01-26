Покупаете квартиру в новостройке?

Коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочнев Сергей Вячеславович.

На вопросы читателей отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочнев Сергей Вячеславович.

- Как работает трейд-ин с квартирами?

- Традиционно трейд-ин воспринимается как обмен. Продавец выкупает старое, чтобы в последующем продать выкупленное самостоятельно, а покупатель доплачивает разницу, необходимую для получения нового. В случае с жильем застройщики, как правило, не выкупают старые квартиры, а помогают продать их, через партнерские риелторские агентства. Технически в данном случае трейд-ин - это две параллельные сделки: продажа старой квартиры и покупка новой.

Дополнительные условия реализации программы у всех застройщиков индивидуальны. Например, устанавливается пониженный первоначальный взнос на квартиру, предоставляются скидки, рассрочки или осуществляются бронирование квартиры и фиксация цены на период продажи старой квартиры. Несмотря на все преимущества, существует ряд моментов, которые устроят не всех покупателей.

Как правило, цена, по которой застройщик выкупает или выставляет на продажу вашу старую квартиру, на 5 - 15 % ниже рыночной. Кроме того, старая квартира клиента не всегда подходит под требования застройщика. Квартира должна располагаться в неаварийном доме, не иметь несогласованных перепланировок и продаваться целиком. Также не все застройщики рассматривают квартиры, взятые в ипотеку.

Новостройки в Екатеринбурге

- Покупаю квартиру в уже построенной новостройке. Застройщик предлагает мне оформить ДДУ, по которому я получаю право требования на квартиру. Почему я не могу сразу получить право собственности, ведь дом уже построен? И что такое право требования?

- Построенный дом по факту не означает, что дом сдан в эксплуатацию, а следовательно, формально дом еще не существует, поэтому оформить право собственности в нем нельзя. После того, как дом сдан в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет, можно оформить право собственности. До этого момента права дольщиков фиксируются в виде прав требования. Дольщик получает право требовать от застройщика жилье в собственность по окончанию строительства и оформления всех необходимых официальных процедур. Право требования фиксируется в договоре ДДУ, который подлежит государственной регистрации, а значит, в реестре фиксируется и право дольщика - требовать в дальнейшем получения конкретной квартиры в собственность.