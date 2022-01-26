Екатеринбуржец рассказал о многочасовой задержке рейса из заснеженного Стамбула

Аэропорт Стамбула замело Фото: twitter avianews.com

Туристы из Екатеринбурга вторые сутки не могут вылететь из аэропорта Стамбула, ранее закрытого из-за мощного снегопада. Один из застрявших в Турции жителей столицы Урала, рассказал на своей странице в Instagram об условиях в которых пришлось находиться в авиагавани. Он должен был вернуться из-за границы на самолете «Аэрофлота».

- Информации никакой не дают. Отель не предоставляют. Последний раз давали талоны на еду в 6 утра. Воду недавно, слава богу, принесли представители аэропорта (не «Аэрофлота»). Представители «Аэрофлота» видимо прячутся, боятся выходить. Отсиживаются в той части аэропорта, куда мы попасть физически не можем - ведь мы уже прошли паспортный контроль и находимся внутри. А они снаружи, - рассказал Артем Шкураев. - на скамейке спать готовимся.

Судя по сторис в соцсети екатеринбуржца, в итоге через несколько часов после публикации поста из аэропорта, пассажиров все-таки заселили в отель.

Сейчас по данным онлайн-табло «Кольцово», отменен рейс «Победы» в Екатеринбург и задержан рейс «Nordwind».

Фото: скриншот с онлайн-табло

Напомним, ранее одна из пассажирок жаловалась, что «Победа» не предоставила гостиницу, и им пришлось спать на сквозняке возле выхода на посадку. Представитель авиакомпании в свою очередь попросил руководство аэропорта Стамбула прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы.