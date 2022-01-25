Сейчас своих рейсов на родину в Стамбуле может ожидать около 1,5 тысячи россиян. Фото: twitter avianews.com

Екатеринбуржцы больше суток не могут улететь домой из Стамбула из-за сильного снегопада. По словам уральцев, их только через 9 часов поселили в отель.

Ассоциация туроператоров России пишет, что сейчас своих рейсов на родину в Стамбуле может ожидать около 1,5 тысячи россиян.

-Сегодня мы застряли в аэропорту в Стамбуле. Рейсы переносятся уже 12 часов и рейс назначен еще через 11 часов. При этом компания «Победа» не предоставила гостиницу или иное оборудованное место. Мы спим на сквозняке возле выхода на посадку, - пишет в Твиттере одна из застрявших пассажирок.

Рейс «Nord Wind» по данным табло перенесен на 10:00. Фото: табло аэропорта "Кольцово"

Рейс «Nord Wind» по данным табло уральского аэропорта "Кольцово" перенесен на 10:00, а самолет авиакомпании «Победа» вовсе отменен.

- Просим прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов DP6104! –обратилась «Победа» к руководству турецкого аэропорта.

Также на своем официальном сайте авиакомпания добавила, что дороги к аэропорту закрыты, автобусы пропускают выборочно, но, несмотря на это, пассажиров рейса DP994 в аэропорту Стамбул-Новый у выхода А1H ожидает представитель для отправки в отель.

На своей официальной странице в Twitter руководство аэропорта Стамбула сообщило, что бесплатно раздало 27,5 тысяч ланч-боксов и 3,6 тысячи пледов.