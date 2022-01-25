Чиновники устроили внеплановую проверку в школьных столовых Екатеринбурга из-за тараканов

Очередная жалоба в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области поставила 22 января. Фото: Ольга ЮШКОВА

Питание в школьных столовых Екатеринбурга не раз становилось причиной громких скандалов. Родители учеников продолжают периодически жаловаться на качество еды, которой кормят их детей на переменах.

Очередная жалоба в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области поступила 22 января. Мама одного из учеников екатеринбургской школы № 95 рассказала о том, что в столовой видели тараканов.

Дети не любят есть рыбу и овощи, особенно тушеную капусту. Фото: Ольга ЮШКОВА

Чиновники вместе с журналистами отправились в рейд, чтобы проверить – как работают школьные столовые и чем кормят учеников. Кроме уже упомянутой школы № 95 «десант» посетил школу №1 на ВИЗе. Побывала здесь и корреспондент «КП-Екатеринбург».

ТАРАКАНОВ НЕ НАШЛИ

- Мы проверили кухню, обработка от насекомых проводится здесь систематически, последняя была на днях – 22 января, тараканов в помещении не замечено, нарушений нет, - говорит начальник отдела воспитания, комплексной профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.

Вместе с начальником управления образования Еленой Яровиковой Шиловских устроил экскурсию по школе. Фото: Ольга ЮШКОВА

Вместе с начальником управления образования Еленой Яровиковой Шиловских устроил экскурсию по школе. Ничего особенного – привычные плакаты на стенах, в помещениях опрятно. В обеденной зоне – чистые раковины, дозаторы с мылом, автоматический санитайзер – примета эпохи пандемии.

- В эту столовую ни разу не приходили родители, которые писали на нас жалобы. У нас никаких насекомых нет. Дезинфекции и дезинсекции мы проводим регулярно. Роспотребнадзор ставил ловушки, насекомых в них не было, - рассказывает директор Школьно-базовой столовой № 11 Наталья Кустова.

По словам начальницы, дети нередко игнорируют еду, особенно много здесь после обеда остается нетронутых блюд из рыбы и овощей. Как отметила председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, многие из учеников привыкли вне дома питаться фастфудом.

- Готовят в столовой правильно. Пареное и вареное, без острых соусов. Не всегда, получается, удовлетворить желание детей и давать им гамбургеры, сосиски в тесте. Кстати, сосиски с 1 января 2021 года по нормам СанПиН запрещены в столовой. Конечно, бывают случаи, когда пища действительно может быть некачественной, - говорит Людмила Золотницкая.

Контрольное блюдо понравилось гостям. Фото: Ольга ЮШКОВА

ВКУСНО!

Гостям на пробу предложили котлеты из говядины и пюре с подливом. Что тут скажешь – в меру теплая и очень вкусная, почти домашняя еда. Котлета не резиновая, пюре на молоке без комочков. Еще дают свежий белый хлеб и горячий чай.

- Рекомендуются такие продукты, как мясо, птица, рыба, мука масло сливочное. Из специй – только соль. В общем, все, что необходимо ребенку для жизненного тонуса, - говорит технолог кухни Мария Усова.

Сами ученики на обеды и их качество не жалуются. Те дети, которые оставили свое блюдо и не притронулись к нему, заявляют, что не проголодались.

- А еще здесь дают макароны с плавленым сыром. Это очень вкусно, - говорит ученик школы Данил.

ФАСТФУД ИСПОРТИЛ ВКУС ДЕТЕЙ

На этом проверка не закончилась. Теперь гостей принимают в школе № 1. Конечно, после капитального ремонта здание выглядит очень хорошо. Сейчас здесь учатся более 1800 детей.

- За питанием пристально следим и реагируем на все обращения родителей. Само по себе наполнение пищеблока инновационное и оборудование новое. Обеденный зал вмещает более 400 человек. Три смены питания загружены,- заявил директор школы № 1 Алексей Махновецкий.

Здание школы № 1 выглядит очень современным. Фото: Ольга ЮШКОВА

Мы попали на кухню в разгар пересменки, поэтому контрольных блюд отведать не удалось. Еда по словам учеников здесь вкусная, но съедают не все. Причина та же – приучены к фастфуду.

- Я знаю, что мой ребенок не ест в школе ни капусту в любом виде, ни творог. Но завтраки в школе ему нравятся, здесь дают каши, омлеты, чай с молоком. Так что вопросы, почему дети не едят, тут не к оператору питания, а скорее к желанию детей, – рассказала мама ученика 4 «Г» класса Наталья.

Родители уверяют, что дети привыкли к фаст-фуду, поэтому их не устраивает еда в столовой. Фото: Ольга ЮШКОВА

Сами операторы питания из компании «Аппетит», которые заступили на работу, буквально на днях, рассказывают, что блюда готовят из только местных продуктов.

- Сегодня с директором и технологом обсуждали меню. Высказали пожелания поменять капусту, на картошку вместо рыбы. Сделать рыбное суфле или рыбу в панировке, - рассказывает заместитель директора «Аппетит» Наталья Звягина.

В итоге можно сказать, что каких-то нареканий у участников рейда к работникам столовых не возникло. Вкус у современных учеников действительно оригинальный, многие вне дома едят только фастфуд. Однако на любые жалобы все-равно нужно реагировать, ведь там, где проверяют, нет права на ошибку. Тем более, если вопрос касается наших детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Они кормят наших детей: десятки работников столовых школ и садиков Свердловской области оказались инфицированы. Шокирующие показатели выявили специалисты Роспотребнадзора. (Подробнее)

Из школы №25 Екатеринбурга, где отравилось больше 70 детей, увольняется директор. Заявление об отставке поступило в Управление образования города. (Подробнее)