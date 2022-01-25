«Ваш родственник попал в ДТП»: в Екатеринбурге задержали студентов, вымогавших деньги у стариков

За январь 2022 года каждый из подозреваемых успел «отработать» несколько адресов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе 2022 года на территории Екатеринбурга зафиксировали всплеск телефонного мошенничества. Неизвестные звонили пенсионерам, представлялись их родственниками, попавшими в беду. Затем трубку брал лжесотрудник правоохранительных органов, который рассказывал, что их родственник, например, сбил человека.

Также лжесиловик сообщал, что на виновного хотят завести уголовное дело, по которому ему грозит реальный срок. После этого аферисты заявляли, что нужно заплатить деньги (около миллиона рублей) и тогда родственника не будут привлекать к ответственности. Далее мошенники выясняли, какими средствами обладает жертва и сообщали, что за деньгами заедет водитель. Прибывший по указанному адресу сообщник забирал денежные средства.

По такой схеме действовали и два 22-летних студента, которых задержала полиция в столице Урала. Они выступали в роли тех, кто забирал деньги.

Сейчас следователи ходатайствуют перед судом об аресте фигурантов. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Молодые люди являются студентами одного из городских вузов. В ходе опроса задержанные не стали отрицать свою причастность к совершенным преступлениям. Они также пояснили, что действовали по указанию неких «работодателей», чьи контакты они увидели в интернете при поиске работы, - рассказали в городском УМВД.

Стражи порядка изъяли у молодых людей часть денег, полученных обманным путем. Другую часть студенты успели перевести своим сообщникам. Полиция выяснила, что за январь 2022 года каждый из подозреваемых успел «отработать» несколько адресов.

У фигурантов дела нашли заявления, написанные потерпевшими. В них пенсионеры просили не привлекать к уголовной ответственности их родных. Молодые люди заставляли пожилых людей писать такие документы, чтобы ситуация выглядела правдоподобно. На студентов завели уголовное дело. Сейчас следователи ходатайствуют перед судом об аресте фигурантов.

Студенты выступали в роли тех, кто забирал деньги. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга предупреждает, что за мошенничество граждан ждет уголовная ответственность. По этой статье фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Силовики напоминают, что исполнители в этой схеме являются расходным материалом.

Также стражи порядка призывают жителей Екатеринбурга в случае поступления подозрительных звонков, связываться со своими близкими и уточнять полученную информацию. Полиция рекомендует не передавать деньги незнакомцам и не переводить их на неизвестные счета.

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