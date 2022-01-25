Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт25 января 2022 10:18

Защитник Адамов перешел из «Урала» в «Зенит»: контракт до 2026 года

Будучи составе екатеринбургского клуба чеченский футболист вызывался в сборную России
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Арсен Адамов является воспитанником «Ахмата». Фото: ФК «Зенит»

Арсен Адамов является воспитанником «Ахмата». Фото: ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» объявил о подписании 22-летнего правого защитника Арсена Адамова. Ожидается, что в ближайшее время футболист покинет расположение «Урала» в Шардже и присоединиться к сине-бело-голубым.

- Контракт с защитником рассчитан до конца сезона-2025/26 и вступит в силу после прохождения футболистом углубленного медицинского обследования в Петербурге. «Зенит» приветствует Арсена Адамова в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых! - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Стоит отметить, что осенью Адамов вызывался на отборочные матчи ЧМ-2022. Но принять участие в матче сборной России ему так и не удалось. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов выражал надежду, что Адамов останется в команде до конца сезона.

В текущем сезоне Адамов появлялся на поле 17 раз и забил 1 гол.

ФутболСпорт: ФУТБОЛ